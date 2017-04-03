Kenan Evren'in eski villası yeniden inşa ediliyor

Türkiye'nin 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Marmaris'te uzun süre yaşadığı ve ölümünün ardından satışa çıkarılan villasını satın alıp yıktıran işadamı Recep Ayhan'ın, yerine yaptırdığı yeni villa, yavaş yavaş yükselmeye başladı. İşadamı Ayhan'ın yazlık olarak kullanacağı belirtilen 4 katlı ve eskisinden daha büyük olacak yeni villasının kaba inşaatının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Merhum 7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 1989 ila 2007 arasında 18 yıl yaşadığı, bir dönüm arazi üzerine kurulu "Beyazev" adlı villası, geçen yıl şubat ayında satıldı. 12 Eylül 1980 darbesinin Genelkurmay Başkanı Evren'in kızları Nebahat Şenay Gürvit ve Semahat Gülay Evren tarafından satışa çıkarılan, Armutalan Mahallesi 239'üncü Sokak üzerindeki, etrafı kızılçam ormanlarıyla çevrili, Marmaris ve körfez manzaralı 6 oda, 2 salonu bulanan 160'şar metrekarelik 3 katlı villayı, işadamı Recep Ayhan satın aldı.

HAVUZ DA OLACAK

Tapudaki satış fiyatı 900 bin lira olan havuzlu villa yeni sahibi işadamı Ayhan tarafından satın alınır alınmaz kentsel dönüşüm kapsamında yerine yenisinin yapılması için yıktırıldı. Arsaya işadamı Ayhan tarafından toplam 1600 metrekare kullanım alanına sahip 2'si kot hizasında olmak üzere 4 katlı, 20 odalı, alt katında ve bahçesinde havuzun da bulunduğu yeni bir villa yapılması için bu yıl başında inşaata başlandı. Kaba inşaatın mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. İşadamı Ayhan'ın, eskisinden daha büyük ve lüks olacak villasına yakınları ile temmuz ya da ağustos ayı gibi yerleşip, yaz tatillerini gecirmeyi planladıkları kaydedildi. Villanın maliyeti konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.