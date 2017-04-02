Kenan Işık'ın oğlu ekranllarda boy gösterecek

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yarışma programı sunucuları arasında yer alan usta tiyatrocu Kenan Işık, uzun süredir komada... Medyatava'da Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevenleri tedavisi evinde süren sanatçının bir an önce uyanması için dua ediyor. Bu arada Işık ailesinden sürpriz isim de TV dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Usta tiyatrocunun üniversite öğrencisi oğlu Mehmet Işık, Show TV'nin Ali Sunal'ın sunacağı 'Bir Sorun mu Var?' yarışmasında görev alacak.

PERŞEMBE AKŞAMI İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Televizyonun en farklı bilgi yarışması olan iddiası ve sıradışı formatı ile merak uyandıran program, yarışmacıları ile de dikkat çekiyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bir Sorun mu Var?' 06 Nisan Perşembe akşamı Show TV'de başlıyor. Yarışmada Kenan Işık'ın oğlu Mehmet Işık da yarışacak.

BÜYÜK ÖDÜL 500 BİN TL

Yarışmacılara karşı yarışan 10'lar ekibinde yer alan Bilgi üniversitesi karşılaştırmalı edebiyatöğrencisi Mehmet Işık, programdaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Programın şimdiden merak uyandıran formatı, yarışmacıların, yarışma boyunca hiçbir soruya doğru cevap veremeyeni bulması üzerine dayanıyor. Yarışmacının 500.000 TL'lik büyük ödülü alması için yapması gereken usta başından öğrenciye, avukattan pazarcıya çeşitli mesleklerden oluşan on kişilik gruptan kimin bilemeyeceğini bilmek!

Yarışmacı, 10'lar diye adlandırılan gruptan 11 sorudan 7'sine yanlış cevap verecek kişiyi bulmaya çalışacak. Final heyecanında ise tek bir doğru soru ile 500.000 TL kazanma şansı olacak