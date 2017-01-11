"KENDİMİ BEĞENMİYORUM" DEDİ AMA...

"Kendimi beğenmiyorum" dedi ama...

İngiliz model Bianca Gascoigne verdiği 10 kilo sayesinde bir iç çamaşırı markası ile reklam alaşması imzaladı.

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İngiliz model Bianca Gascoigne, 'Celebrity Big Brother' yarışmasında verdiği 10 kilo sayesinde bir iç çamaşırı markası ile reklam anlaşması imzaladı.

Bianca Gascoigne, 'Celebrity Big Brother' yarışmasında kaldığı 6 haftada 10 kilo vermişti. Efsane futbolcu Paul Gascoigne'in kızı olan Bianca, fit bir fiziğe kavuşmanın yararını kısa sürede gördü. 30 yaşındaki model, bir iç çamaşırı markasının yüzü oldu.
 
Birbirinden cesur iç çamaşırlarıyla poz veren Bianca Gascoigne, haftanın 3-4 günü spor yaparak formunu koruyor.
 
Kısa süre önce görüntüsü ile ilgili tanıntıları olduğunu açıklayan 30 yaşındaki güzel, "Hiçbir zaman kendimi tam olarak beğenmeyeceğim, ama şu anda hayatımdaki en iyi fiziğe sahibim" şeklinde konuşmuştu.

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