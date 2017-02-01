Kendini böyle savundu: İnternet kullanmayı bilmem

Sevgilisiyle bir olup, internet üzerinden temin ettiği lokal anestezi ilacıyla uyuttuğu kocasını, boğazı ve bileklerini keserek öldürmekten yargılanan eş kendini böyle savundu...

Pendik'te evindeki küvette, boğazı ve bilekleri kesilmiş cansız bedeni bulunan özel güvenlik görevlisi Yunus Karaca’nın (38) öldürülmesiyle ilgili dava başladı.



Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Karaca’yı lokal anestezi ilacıyla uyuşturup öldürdükleri iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen eşi Özlem Karaca (38) ve sevgilisi Maşallah Savağ (33) katıldı. Savcılık iddianamesinde, cinayette kullanılan lokal anestezi ilacını internetten araştırıp, kocasının yemeğine önce azar azar koyarak denediği öne sürülen Özlem Karaca ve Maşallah Savağ, cinayet sırasında olay yerinde olmadıklarını iddia ettiler.



‘BENDE O KAPASİTE YOK’

Mahkeme ifadesinde, cinayet günü işte olduğunu öne süren Maşallah Savağ, özetle şunları söyledi: “Olayı ustabaşına gelen telefonla öğrendim. 3-4 gün sonra Özlem’i aradım. Cevap vermedi. 1.5 ay sonra aradı ve eşinin öldürüldüğünü, aramamamı istedi. Aramızdaki yasak ilişkinin ortaya çıkmasını istemiyordu. Köye gitti ve döndükten sonra tekrar görüşmeye devam ettik.”



Tutuklu sanık Özlem Karaca da cinayet günü evde olmadığını ileri sürdü ve özetle şu ifadeyi verdi: “Eşimin fazla ilgi göstermemesi sebebiyle o dönemde Maşallah ile aramızda bir yakınlık ve ilişki başladı. Olay günü kahvaltıdan sonra eşim evden çıktı. Ben de evden çıktım. İnternet kullanmayı bilmem. İnternetten uyuşturucu ilaç araştırdığım ve temin ettiğim iddiası doğru değildir.”



Mahkeme savcısı, tutukluluk süreleri, delillerin toplanmış olması sebepleri ile adli kontrol şartıyla sanıkların tahliyelerini talep etti. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi nedeniyle bu talebi reddetti ve duruşmayı erteledi.