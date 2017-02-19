Kendisini başka kadınla yakalayan eşini öldürdü

Afyonkarahisar'da eşi 31 yaşındaki V.Ş.'yi başka bir kadınla kendi yatağında yakalayan 29 yaşındaki C.Ş., 10 gün süren şiddetin ardından Antalya'daki kızkardeşinin yanına kaçtı. Antalya'ya gelen V.Ş., eşi C.Ş.'yi tabancayla vurarak öldürdü, bacanağı 30 yaşındaki Mustafa Şahiner'i ağır yaraladı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2218 Sokak'ta meydana geldi. Afyonkarahisar'da oturan C.Ş., 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi V.Ş.'yi yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden V.Ş., karısına 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen C.Ş., baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.

Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya'ya gelen V.Ş., bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. C.Ş., tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. V.Ş., kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran V.Ş., olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen C.Ş. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mustafa Şahiner'in hayati tehlikesi sürüyor. V.Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

10 yaşında oğlu bulunan C.Ş.'ün babası Tacettin Demir, "Damadım işsizdi. Kızıma bir süre önce 8 bin 500 TL kredi çektirdi. Muhtemelen silahı da bu parayla alarak kızımı öldürdü. Adalet istiyorum" dedi. Anne Fatma Demir ise kızının evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımı hem aldattı, hem de kimseye söylememesi için tehdit etti. Üstelik kızım kocasının kendisini bir ara oturduğu apartmanın 4'üncü katından atmak istediğini söylemişti. Adalet istiyoruz. Ağır bir ceza verilsin" diyerek gözyaşı döktü.

C.Ş.'ün cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.