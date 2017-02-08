KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN EŞİNE YARDIM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Kendisini bıçaklayan eşine yardım edilmesini istedi

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken eşinin durumunun daha ağır olduğunu, doktorların önce onunla ilgilenmesini istedi

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Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde 43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı. Çift, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Aytunç K. ile eşi Gülten K. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Aytunç K., mutfaktan kaptığı bıçakla, eşi Gülten'i karın bölgesinin 2 yerinden bıçakladı. Sinirlerine hakim olamayan Aytunç K., bu kez de bıçağı kendi vücuduna defalarca saplayarak intihara kalkıştı.

'BENİ BIRAKIN, EŞİME BAKIN'

Gülten K., polis ve ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çifti kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Gülten K., kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşi Aytunç K.'yı işaret edip, "Beni bırakın, eşimin durumu daha ağır, önce ona müdahale edin" dedi.

Çift, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
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