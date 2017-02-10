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KENYA'DA ULUSAL AFET İLAN EDİLDİ

Kenya'da ulusal afet ilan edildi

Kenya'da 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle ülkede ulusal afet ilan edildi.

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Kenya'nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan  fazla insani etkileyen kuraklık nedeniyle "ulusal afet" ilan edildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, bakanların kuraklığın en fazla  etkili olduğu bölgelerde kendisine verdiği brifingin ardından yaptığı açıklamada,  ulusal afet ilan ettiğini belirtti.

Yerel ve uluslararası müttefiklerini kuraklıktan etkilenen kişilere  yardım çabalarında hükümete destek vermeye çağıran Kenyatta, "Müttefiklerimizin  desteği hükümetin kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarını tamamlayacaktır."  yorumunu yaptı.

Ülkedeki kuraklıktan çıkar sağlayanlarla da gerektiği şekilde mücadele  edileceğini aktaran Kenyatta, "Hükümet, bu durumdan faydalanarak kendilerine kar  sağlamaya çalışanlara karşı sıkı önlemler alacak." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu durumdan çıkar sağlamaya çalışmakla suçlanmasını  istemediğini vurgulayan Kenyatta, "Bu süreç boyunca üstlenilen tüm faaliyetlerde  Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu dahil tüm soruşturma ajanslarının yer  almasına izin vereceğiz." dedi.

Kenya hükümeti, nisana kadar kuraklığın etkileri azaltmak için 106  milyon dolarlık bir fon ayırdı.

Diğer yandan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu  (IFRC) yayımladığı bildiride, bölgede insani kriz yaşanabileceği uyarısında  bulundu. Bildiride "Somali, Etiyopya ve Kenya'da uzun süredir etkili olup gitgide  kötüleşen kuraklık nedeniyle 11 milyondan fazla insanın şiddetli açlıkla karşı  karşıya ve ve acilen insani yardıma muhtaç durumda" ifadelerine yer verildi.

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