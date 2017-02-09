Kerimcan Durmaz'ın videosu olay oldu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın spor yaparken paylaştığı video olay oldu.
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz Instagram hesabından video paylaştı. Paylaştığı videoda spor anlarını kaydeden Durmaz "sporda ben" notunu düştü.
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından video paylaştı. Spor yaptığı anları videoya çeken Durmaz, sporda çalan müziğe eşlik etmeyi de ihmal etmedi.
Durmaz'ın videosunu binlerce kişi beğendi, kaldırdığı ağırlığa takipçilerinden esprili yorumlar geldi.