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KERİMCAN KARARINI VERDİ

Kerimcan kararını verdi

Uğradığı saldırı sonrası gözlerden uzaklaşan Kerimcan Durmaz yeni bir karar aldı.

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Kerimcan Durmaz uğradığı saldırı sonrası bir dizi tedbiri hayata geçirdi.  Durmaz’ın yakın çevresine “Nazara geldim, artık işlerimi olabildiğince gözlerden uzak yapmaya çalışacağım” dediği öğrenildi.

Saldırının ardından Durmaz’ın menajeri şahısların genç şarkıcıyı hedef almadığını söylese de gerçek kısa sürede ortaya çıkmıştı. Burnu kırılan ve aldığı sert darbeler yüzünden hastanelik olan Durmaz, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atmaya başladı.

YENİDEN İŞLERİNE SARILDI

Saldırının ardından paylaşımlarına daha çok özen gösteren Kerimcan Durmaz, ilk önce yurt dışına yerleşme kararı alsa da bu kararından çabuk vazgeçti. Samsun’daki tatsız olayın sonrasında sıkıntılı bir psikolojik süreç geçiren Durmaz yeniden işlerine sarıldı.

AMERİKAN BAŞKANININ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARATMIYOR

Ancak Durmaz bununla da yetinmedi ve bazı tedbirler aldı. İşte o tedbirler: Bundan böyle kesinlikle güvenlik önlemlerinin olmadığı mekanlarda sahne almayacak. Teklifte bulunan mekânlar ekibi tarafından iyice araştırıldıktan sonra karar verilecek. Basın mensuplarıyla iletişime dikkat edilecek ve tepki çekecek video paylaşımlarından uzak durulacak.

“NAZARA GELDİM”

Öte yandan Kerimcan Durmaz’ın yakın çevresine “Nazara geldim, artık işlerimi olabildiğince gözlerden uzak yapmaya çalışacağım” dediği öğrenildi. Durmaz, Bursa Uludağ’da gerçekleştirilecek bir kış festivali etkinliğinin kadrosuna Murat Dalkılıç’ın yerine dahil edildiğini de kimselerle paylaşmadı.

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