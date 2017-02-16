Kerkük'te 85 DEAŞ militanı yakalandı

Kerkük'e bağlı Dakuk kasabası Polis Müdürü Albay Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimize geçen istihbarat bilgileri doğrultusunda, Dakuk ve Leylan kasabalarındaki kamplara gece geç saatlerde düzenlenen operasyon sonucu 85 DEAŞ militanını yakaladık." dedi.

Yakalanan militanların, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçan iç göçmenlerin arasında kamplara sızdıklarını belirten Garip, "Yüksek güvenlik önlemlerimize rağmen örgüt içerisinde önemli görevler üstlenen militanlar kamplara sızmayı başarmış." dedi.

Leylan kasabası Polis Müdürü Albay Fettah Bava ise kamplarda yakalanan militanlar arasında örgütün askeri eğitmenleri ve 14 yaş altı çocukların da yer aldığını belirtti.

Bava, DEAŞ'ın Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Havice ilçesi geri alınmadan, Kerkük'ün güvende olmayacağını söyledi.

Kerkük kent merkezinin 44 kilometre güneyindeki Dakuk'ta 3 ve 25 kilometre mesafedeki Leylan kasabasında ise iç göçmenler için 4 sığınmacı kampı yer alıyor. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının verilerine göre, söz konusu 7 kampta toplamda 650 bin iç göçmen barınıyor.

Kerkük, Duhok'tan sonra Irak'ın en çok iç göçmen alan 2'nci kenti olarak biliniyor.