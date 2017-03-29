Kerkük'te Kürdistan bayrağı asıldı

Irak'ın statüsü tartışmalı, petrol zengini Kerkük kentinde dün kritik bir gelişme yaşandı. Kerkük İl Meclisi’nde dün yapılan oylamada Kerkük’teki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bayrağının asılması kararı kabul edildi. Toplantıya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi ve Komünist Parti’den oluşan Kardeşlik (Birayeti) Listesi’nin 23 üyesi ile Arap Listesi’nin 1 üyesinin katıldığı belirtildi.

TÜRKMENLERDEN BOYKOT

Türkmen meclis üyelerinin tamamı ile bir üye dışında tüm Arap üyeler toplantıyı boykot etti. IKBY’ye yakın Rudaw sitesinin haberine göre Irak Türkmen Cephesi’nin 8 üyesi ile Arap Konseyi’nin 5 üyesi oturuma katılmadı. Kerkük’ün IKYB’li valisi Necmeddin Kerim, 16 Mart’ta kentteki resmi kurumlara IKBY bayrağının asılması yönünde karar alarak, kararnameyi onay için İl Meclisi’ne göndermişti. Irak hükümeti sözcüsü Saad Hadisi Rudaw’a yaptığı açıklamada, Kerkük’e Irak bayrağı dışında bir bayrak asılamayacağını söyledi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi, Kerkük’e ‘Kürdistan bayrağı’ kararının kargaşaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

KERKÜK’TE OLDU BİTTİ

- ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük’ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140’ıncı maddesi, kentin nihai statüsü hakkında bir referanduma gidilmesini öngörüyordu.

- Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde uygulanamadı. Kerkük şehri 12 Haziran 2014’te Irak ordusunun DEAŞ saldırılarından kaçması sonucu IKBY’nin silahlı kuvveti Peşmerge güçleri tarafından ele geçirildi. Bağdat, Kerkük’ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren KYB, Kerkük’ün IKBY’ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise Türkmen, Arap ve Kürt nüfusun yaşadığı Kerkük’e özel statü istiyor.

DIŞİŞLERİ: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının, hükümet binalarına asılmasının endişeyle karşılandığını bildirdi. Yazılı açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Vilayet Meclisi’nin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük’ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz. Kerkük’ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir.”