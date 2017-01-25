Kerry'den giderayak Filistin'e büyük yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı geçici Sözcüsü Mark Toner, Barack Obama yönetiminin görevi Donald Trump'a terk etmeden önce "Filistin'i Kalkındırma Programı" kapsamında Filistin yönetimine para aktarılması için talimat verdiğini ifade etti.

Trump yönetiminin bu harcamayı incelediğini belirten Toner, "Bu harcamanın Trump-Pence yönetiminin önceliklerini etkileyip etkilemeyeceği araştırılıyor." dedi.

Amerikan medyası, Barack Obama'nın 20 Ocak Cuma günü görevi Donald Trump'a devretmeden birkaç saat önce Kongreye yazdığı mektupla Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin durdurduğu Filistin'e yardım fonunu serbest bıraktığını bildirdiğini öne sürmüştü.

İddialara göre, Obama Filistin'e yapılacak 221 milyon dolarlık yardımın yanı sıra küresel iklim değişikliği için 4 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler organizasyonları için 1,25 milyon dolar olmak üzere toplam 227 milyon dolara yakın hibe fonunu serbest bırakmıştı.