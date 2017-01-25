KERRY'DEN GİDERAYAK FİLİSTİN'E BÜYÜK YARDIM

Kerry'den giderayak Filistin'e büyük yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı geçici Sözcüsü Toner, eski Dışişleri Bakanı Kerry'nin görevinin son saatlerinde Filistin yönetimine 221 milyon dolarlık yardımda bulunması için USAID'e talimat verdiğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Dışişleri Bakanlığı geçici Sözcüsü Mark Toner, Barack Obama yönetiminin görevi Donald Trump'a terk etmeden önce "Filistin'i Kalkındırma Programı" kapsamında Filistin yönetimine para aktarılması için talimat verdiğini ifade etti.

Trump yönetiminin bu harcamayı incelediğini belirten Toner, "Bu harcamanın Trump-Pence yönetiminin önceliklerini etkileyip etkilemeyeceği araştırılıyor." dedi.

Amerikan medyası, Barack Obama'nın 20 Ocak Cuma günü görevi Donald Trump'a devretmeden birkaç saat önce Kongreye yazdığı mektupla Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin durdurduğu Filistin'e yardım fonunu serbest bıraktığını bildirdiğini öne sürmüştü.

İddialara göre, Obama Filistin'e yapılacak 221 milyon dolarlık yardımın yanı sıra küresel iklim değişikliği için 4 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler organizasyonları için 1,25 milyon dolar olmak üzere toplam 227 milyon dolara yakın hibe fonunu serbest bırakmıştı.

AA
416
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
HÜDA PAR referandum oyunu belli ettiHÜDA PAR referandum oyunu belli etti
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Trump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yleTrump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yle
Kız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladıKız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Batman'da PKK'nın silahları bulundu !Batman'da PKK'nın silahları bulundu !
Cenaze töreninde tuhaf olayCenaze töreninde tuhaf olay
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS