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KESİK EL CİNAYETİNDE MÜEBBET

Kesik el cinayetinde müebbet

İzmit'te 21 yaşındaki Nurdan Dutlu'yu vahşice katleden sanık hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmit'te 21 yaşındaki Nuran Dutlu'yu dövüp, iple boğduktan sonra ellerini keserek cesedini yol kenarına atan Muhammet Yıldız müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ocak 2015 tarihinde, İzmit- Kandıra yolunun Çayırköy mevkiinde Nuran Dutlu'nun cesedi bulundu. Elleri bileklerinden kesilen Nuran Dutlu'nun öldürülmesiyle ilgili Muhammet Yıldız ile kız arkadaşı Sertaç Özer tutuklandı. Muhammet Yıldız, Nuran Dutlu'yu 5 bin TL'lik borcunu ödememesi nedeniyle Bursa'da iple boğarak öldürdüğünü, ellerini kestiğini, cesedi ise Kandıra yolunda attıklarını söyledi. Bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhammet Yıldız ile kız arkadaşı Sertaç Özer katıldı. Nuran Dutlu'nun ailesinin avukatları yaptıkları savunmada, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirtirken, "Özellikle sanık Sertaç'la ilgili esas hakkındaki mütalaaya katılmıyoruz. Sanık Sertaç Özer olay sırasında diğer sanık Muhammet ile aynı evde bulunmaktadır, suça iştirak etmiştir. Uyuduğunu iddia etmesi ve öldürme olayında ilgili olmadığını söylemesi inandırıcı değildir. İddianame doğrultusunda tüm sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Kesik el cinayetinde müebbet

Mahkeme heyeti, Muhammet Yıldız'ı yağma suçunu işlemek amacıyla canavarca hisle eziyet çektirmenin ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı suç işlemesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Muhammet Yıldız ayrıca yağma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sertaç Özer ise suç delillerini gizlemek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuklama tarihi gözetilerek tahliyesine karar verildi.

Mahkemeye heyeti, olaya karışan tutuksuz yargılanan ve suçu bildirmeme suçundan yargılananlar hakkında da kararını verirken, verilen cezalar ertelendi. Suçu bildirmeme suçundan yargılanan Arif Çamur ve Mustafa Barış Yurtsever 1'er yıl hapis, Vedat Ay 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, suça yardımcı olduğu iddia edilen Serkan Altıok hakkında delil olmaması nedeniyle beraat ederken, suçu bildirmemeden yargılanan Murat Avcı ve Mehmet Kaynar'ın ön ödeme uyarısına uymaları nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

DHA
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