Kesintisiz otoyol için tarih belli oldu

Ankara-Niğde Otoyol Projesi için 14 Nisan 2017'de ihale yapılacak. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük kavşağında ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyol Projesi, 14 Nisan 2017'de Yap-İşlet-Devret modeliyle tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.



İstekliler, geçici teminat tutarı 75 milyon lira olan ihale dosyasını 16 Ocak 2017 itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğünde ücretsiz görebilecek.