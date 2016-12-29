KESİNTİSİZ OTOYOL İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Kesintisiz otoyol için tarih belli oldu

Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol için ihale tarihi belli oldu.

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Ankara-Niğde Otoyol Projesi için 14  Nisan 2017'de ihale yapılacak. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun  yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin önemli otoyol  projeleri arasında yer alan Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun  güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük kavşağında  ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla  Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyol Projesi, 14 Nisan 2017'de Yap-İşlet-Devret  modeliyle tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek. 330  kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz  ulaşım sağlanacak.

İstekliler, geçici teminat tutarı 75 milyon lira olan ihale dosyasını  16 Ocak 2017 itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğünde ücretsiz görebilecek.

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