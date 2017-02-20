"Keşke Türklerle bir olsaydık..."

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, tarihte Türkiye ile ilişkilerde ciddi hatalar yaptıklarını belirterek, “Keşke zamanında Türklerle, hatta Almanlarla birlikte olsaydık, şimdi dünya Rusça, Türkçe ve Almanca konuşacaktı” dedi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de yayımlanan Voskresenniy Veçer programında konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı: “Biz değil, Avrupa bizden özür dilemeli. Biz ise tarihte çok hatalar yaptık. Çok yardımcı olduk onlara. Balkan halklarına yardımcı olduk, onlar da NATO’ya kaçtı. Keşke Türklerle zamanında Güney Avrupa’yı ele geçirseydik. Bu bizim için faydalı oldurdu. Almanlar ile diğer Avrupa bölgelerini de ele geçirmemiz gerekiyordu. Ama biz bunu yapmadık. Şimdi üç güçlü ordu, Rus, Türk ve Alman ordusu olacaktı. Dünya da Rusça, Türkçe ve Almanca konuşacaktı. Amerika da olmayacaktı.”



Jirinovski, Ukrayna’nın Donbass bölgesini her gün bombalamasına Batı’nın göz yumduğunu da sert şekilde tepki verdi.