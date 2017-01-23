Keskin nişancı 1.800 metreden 3 teröristi avladı

Elit İngiliz SAS askeri, kadın ve çocuklara makineli tüfekle ateş açmaya hazırlanan IŞİD teröristini başından hedef aldı. L115A tüfekten çıkan .338 Lapua Magnum kurşunu, teröristin başını delip geçtikten sonra iki militanı daha öldürdü.

Bir İngiliz SAS keskin nişancısı, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul yakınlarındaki bir köyde tek kurşunla üç IŞİD teröristini vurdu.

The Daily star Sunday gazetesine konuşan Ordu kaynakları, makineli tüfek kullanan bir IŞİD militanının çocuklar ve kadınlardan oluşan kalabalık bir gruba ateş açmaya hazırlandığı sırada elit keskin nişancının devreye girdiğini belirtiyor.

1800 metre mesafeden makineli tüfeğin başındaki teröristi başından vuran keskin nişancı, .338 Lapua Magnum kurşunu kullandı. L115A tüfeğinden ateşlenen kurşun, makineli tüfeğin başındaki IŞİD'linin başını delip geçti, arkasındaki teröristin göğsüne saplandı. İkinci teröristin de vücudunu aşan kurşun, duvardan sekerek aynı odada bulunan bir başka IŞİD'linin boynuna girdi.

Askeri kaynaklar, ilk iki IŞİD teröristinin anında öldüğünü, üçüncü militanın ise bir süre yaşadığını aktarıyor. SAS keskin nişancısının silahını ateşlemesiyle önce kimse ne olduğunu anlamadı, dakikalar içinde SAS ekibi IŞİD'lilerin yaşadığı binaya girince teröristleri yerde yatarken buldu.

Irak'ta 17 Ekim tarihinde IŞİD'e karşı başlatılan büyük operasyonda, en önemli adım geçen hafta atılmıştı. Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki tüm bölgeler IŞİD'den kurtarıldı. Irak ordu birlikleri, artık şehrin batısını kurtarmaya hazırlanıyor.

Cephe hattında 100 binden fazla silahlı unsurun yer aldığı operasyonda, ordu birliklerinin yanı sıra Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri IŞİD'e karşı savaşıyor. Haziran 2014'te terör örgütünün ele geçirdiği Musul, yaklaşık iki aydır tamamen kuşatılmış durumda.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava saldırılarıyla destek verdiği operasyonun ilkbaharda tamamlanması bekleniyor.

Elindeki toprakların dörtte birini 2016 yılında kaybeden terör örgütü IŞİD, Musul'u yaklaşık 6 bin militanıyla ölümüne savunuyor. IŞİD'in elinde yüzbinlerce sivilin rehin olduğu tahmin ediliyor.

Örgüt, aynı hattın batısında ise El Bab'da da kuşatma altında. Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'yla kuşatılan El Bab'ın yakın zamanda düşmesi bekleniyor.