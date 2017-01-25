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KHK SONRASI YAKALAMA KARARI !

KHK sonrası yakalama kararı !

OHAL kapsamında çıkarılan KHK sonrası Yargıtay'dan ihraç edilen 52 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

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OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. 

AA
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