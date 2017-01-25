KHK sonrası yakalama kararı !

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
OHAL kapsamında çıkarılan KHK sonrası Yargıtay'dan ihraç edilen 52 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.