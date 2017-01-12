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KİBARİYE ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Kibariye eski defterleri açtı

Jüri üyeliği yaptığı programdaki sempatik tavırları ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Kibariye, bu defa İbrahim Tatlıses'le yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra ilginç bir İbrahim Tatlıses itirafı geldi.

 FOX TV’de yayınlanan ‘En İyi Ben Söylerim’ programının jürisi olan Kibariye, yarışmacıların İbrahim Tatlıses'in ‘Acı Gerçekler' şarkısını söylemesiyle duygulandı.

Tatlıses'le yaşadığı bir anısını anlatan Kibariye, “Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok. Pembe bir leğenim vardı. Çitileye çitileye elimde yıkadım. Mis gibi de kokuttum. Helali hoş olsun ona” diyerek Tatlıses’e olan sevgisini dile getirdi.

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