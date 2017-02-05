Kibariye'den Ortaç'a fırça !

'En İyi Ben Söylerim' yarışmasının jüri üyeleri Kibariye ve Sertar Ortaç arasında ilginç bir diyalog geçti ama izleyiciler o anlara şahit olamadı

Serdar Ortaç 2013’te “20 yıl kumar oynadım, 50 milyon dolarım gitti. Artık tövbe ettim” demişti. Serdar’a, FOX TV’de ‘En İyi Ben Söylerim’ programındaki partneri Kibariye fena çattı!

Kibariye, “Tövbe edip yine oynuyorsun. Bak karın kaçar gider, yuvan dağılır. Yapma, etme. Bir daha oynadığını duyarsam seni herkese rezil ederim” dedi.

Kibariye’nin azarı programa yansımadı.