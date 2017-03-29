  • ORC'nin son referandum anketi
  • Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı
  • Erdoğan ''Hayır'' çadırında neler konuştu ?
  • FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar
  • İzmir'de iki ayrı patlama: 1 terörist öldü, 1'i yaralı yakalandı

KİBELE HEYKELİNİN ÇIKARILDIĞI MADEN OCAĞI DURDURULDU

Kibele heykelinin çıkarıldığı maden ocağı durduruldu

Ordu İdare Mahkemesi, yüzlerce yıllık Kibele Heykeli’nin bulunduğu Ordu Kurul Kalesi’ne büyük zarar verebilecek taşocağının "uygun olmadığı" kararını onadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Türkiye'nin konuştuğu, tarihi Kibele Heykeli’nin bulunduğu Ordu Kurul Kalesi altındaki taşocağı için yeni bir mahkeme kararı çıktı.

kibele.jpeg

Karadeniz’in en önemli kültür miraslarından 2300 yıllık Kurul Kalesi’nin taşocağı tehdidi altında olduğunu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın da taşocağından rahatsız olduğunu 13 Mart’ta duyurulmuştu. Bu paha biçilmez tarihe büyük zarar verebilecek taşocağıyla ilgili hukuki süreç, şöyle gelişti.

Mahkeme zorladı

Taşocağı açılmadan önce ÇED raporu için Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü soruldu.

Kurul 2011’de ocağın açılmasının uygun olmadığına karar verdi. Bu karar üzerine taşocağı açmak isteyen Kırca Mühendislik, Ordu İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin tayin ettiği arkeologlardan oluşan bilirkişi de ocağın ‘kale yerleşimini tamamen yok edebileceği’ raporu verdi. Mahkeme, Ordu Müzesi ile Kurul Kalesi Kazıları Başkanlığı’ndan da rapor istedi. Bu iki kurum taşocağı açılmasında sakınca görmeyince, mahkeme ‘olur’ vermeyen Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını iptal etti.

kibele-2.jpeg

Danıştay bozdu

Böylelikle taşocağının faaliyetine izin veren mahkeme kararını, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı temyiz etti.

Dosyaya bakan Danıştay 14. Dairesi, taşocağı bölgesinin 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olduğu ve taşocağı faaliyetlerinin bu bölgeye zarar vereceği gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Şirketin üst mahkemede düzeltme talebinden de sonuç çıkmayınca, Ordu İdare Mahkemesi davayı yeniden gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘‘Patlamaların meydana getireceği sarsıntıdan kalıntıların zarar göreceğini, Kurul Kalesi’nin arkeolojik açıdan nadir rastlanan bir bölgede olduğunu ve kamu adına korunması gerektiğini’’ savundu. Mahkeme 16 Şubat 2017 tarihinde nihai kararını vererek, temyiz yolu açık olmak üzere, esastan görüşmeye gerek duymadan davayı reddetti.

Böylelikle taşocağı açılmasına izin vermeyen Samsun Koruma Kurulu kararı yeniden işleme koyuldu.

Çevreciler: Ocak hemen kapatılsın

Ordu Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, son mahkeme kararını şöyle değerlendirdi: ‘‘Biz bu kararı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Samsun Koruma Kurulu’na dilekçe ile ilettik. Yargı kararları hepimizi bağlar. Artık ocağının dayanağı kalmadı. Mühürlenerek bir an önce faaliyetlerinin durdurulması gerekir. Bakanlık yetkililerince zirveden Melet Irmağı’na kadar tüm alanın sit olması için yeniden çalışmaların yapılacağı söylendi.”

Hürriyet
253
-
Ankara'daki dev projede ortaklar anlaşamadıAnkara'daki dev projede ortaklar anlaşamadı
Taciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içindeTaciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içinde
Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...
‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi
9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Melih Gökçek referandum anketini açıkladıMelih Gökçek referandum anketini açıkladı
Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS