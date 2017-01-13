KIBRIS GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Kıbrıs görüşmelerinde son durum

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumların harita teklifini kabul etmedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının harita teklifini kabul etmedi. Akıncı, itirazını yazılı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletti.

Kıbrıs sorununun çözümü için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akınıcı'nın Rum Lider Nikos Anastasiadis'in harita önerisini kabul etmediği öğrenildi.

Akıncı'nın harita hakkındaki itirazlarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazılı olarak ilettiği kaydedildi.

BM CENEVRE OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs konusunda dün gerçekleştirilen uluslararası konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının katıldığı, Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak yer aldığı belirtildi.

Konferansta, Akıncı ve Anastasiadis'in son 20 ayda kaydedilen olağanüstü ilerlemeden dolayı takdir edildiği vurgulanan açıklamada, Cenevre'deki uluslararası etkinliğin her iki lider sayesinde yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler "in konferansta ilk kez tartışmaya açıldığına dikkat çekilerek, "Katılımcılar Kıbrıs müzakerelerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için tam zamanının geldiği konusunda hemfikir oldu." ifadesine yer verildi.

Tarafların konferansın başka tarihlerde sürdürülmesinde anlaşmaya vardığı aktarılan açıklamada, uzmanlardan oluşacak bir çalışma grubunun 18 Ocak'ta bir araya geleceği ve buradan çıkacak sonucun hemen akabinde sürecin siyasi düzeyde devam edeceği bildirildi.

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