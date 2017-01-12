KIBRIS KONFERANSI BAŞLADI

Kıbrıs konferansı başladı

Kıbrıs'ta tarafların çizdiği haritalar BM'nin kasalarına koyuldu.

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Tarafların çizdiği haritalar BM'nin kasalarına konuldu. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ın geleceği için garantör olacak.

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlıyor.

HARİTALAR KASADA KİLİTLENDİ

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre'de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konularını görüşmüştü.

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Taraflar ikinci gün "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Avrupa Birliği (AB)" ve "Ekonomi" başlıklarını masaya yatırdı. Cenevre'deki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

RUM TARAFININ HARİTASI ORTAYA ÇIKTI

Greekreporter'dan Philip Chrysopoulos'un haberine göre Güney Kıbrıs tarafının çizdiği ve kasaya konulan harita şöyle;

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