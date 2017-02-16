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KIBRIS MÜZAKERELERİNDE BÜYÜK KRİZ

Kıbrıs müzakerelerinde büyük kriz

BM'nin kontrolündeki ara bölgede yapılan Kıbrıs müzakerelerinde kriz yaşandı. Toplantı sürerken Rum Liderin Anastasidis'in öfkeyle kapıyı vurup çıktığı öğrenildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün yeniden bir araya geldi. Görüşme ara bölgede BM tesislerinde yapıldı. Liderlerin bugünkü görüşmede, Rum Meclisi'nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararını ele aldılar.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadis'e, Rum Meclisi'nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının yarattığı sıkıntıyı, talihsizliği izah etmeye çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Liderin kendilerini dinlemek yerine 5 sayfalık bir metin ile toplantıya geldiğini, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayan bir konuşma yaparken Rum Liderin Anastasidis'in öfkeyle "Söyleyecek Bir Şeyim yok" diyerek toplantıyı terk ettiğini söyledi.

Akıncı bu davranışın saygı çerçevesinin çok dışında bir davranış olduğunu söyleyerek, Rum Lider Anastasiadis in bu davranışına musamaha göstermeyeceklerini söyledi. 

DHA
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