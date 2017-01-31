Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi

Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı hanımların gebe kalamamaları neredeyse sıradan bir sorun haline gelmiştir. Öyle ki, hastanelerin en kalabalık poliklinikleri jinekoloji klinikleri haline gelmiş ve hastaların neredeyse bütünü, bebek sahibi olamamaktan şikayetçi anne adaylarıdır. Tabii çocuk sahibi olamamak yalnızca anne adayının sağlık sorunları ile ilgili değildir. Sperm kalitesizliği ve sperm sayısındaki azlık da, gebeliği engelleyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu durumda doğru tespitin yapılabilmesi için uygun bir tıp merkezine ihtiyaç vardır ki, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi size bu detaylı analizleri gerçekleştirebilecek kapsamlı tesislerden bir tanesidir.

Bebek sahibi olunamadığında, öncelikle annenin rahim ve yumurtlama fonksiyonlarının, akabinde babanın sperm sayısının ve kalitesinin tetkik edilmesi gerekir. Tüp Bebek Merkezi Kıbrıs olarak bize başvuran anne baba adaylarına öncelikle bu testleri uygular ve bu noktalarda herhangi bir sorun olup olmadığını tespit ederiz. Eğer ki, bu noktalarda bir yapısal problem söz konusu ise, öncelikle tedavisinin mümkün olup olmadığına bakar, eğer bu noktada tedaviden ziyade, bebek oluşumunu kolaylaştırıcı tedaviler gerektiğine kanaat getirirsek, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi ayrıcalıklarıyla tüp bebek sahibi olabilmeniz için gerekli prosedürü başlatırız.