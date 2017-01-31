Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi
, gebelik problemlerinde, hatta kısırlık durumunda dahi çözüm üretebilen, kapsamlı bir tesis olarak, tüm anne baba adaylarının hizmetindedir ve en iyi çözümleri üretmek, bizim niteliklerimizin en başta gelenidir.
Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı hanımların gebe kalamamaları neredeyse sıradan bir sorun haline gelmiştir. Öyle ki, hastanelerin en kalabalık poliklinikleri jinekoloji klinikleri haline gelmiş ve hastaların neredeyse bütünü, bebek sahibi olamamaktan şikayetçi anne adaylarıdır. Tabii çocuk sahibi olamamak yalnızca anne adayının sağlık sorunları ile ilgili değildir. Sperm kalitesizliği ve sperm sayısındaki azlık da, gebeliği engelleyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu durumda doğru tespitin yapılabilmesi için uygun bir tıp merkezine ihtiyaç vardır ki, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi size bu detaylı analizleri gerçekleştirebilecek kapsamlı tesislerden bir tanesidir.
Bebek sahibi olunamadığında, öncelikle annenin rahim ve yumurtlama fonksiyonlarının, akabinde babanın sperm sayısının ve kalitesinin tetkik edilmesi gerekir. Tüp Bebek Merkezi Kıbrıs olarak bize başvuran anne baba adaylarına öncelikle bu testleri uygular ve bu noktalarda herhangi bir sorun olup olmadığını tespit ederiz. Eğer ki, bu noktalarda bir yapısal problem söz konusu ise, öncelikle tedavisinin mümkün olup olmadığına bakar, eğer bu noktada tedaviden ziyade, bebek oluşumunu kolaylaştırıcı tedaviler gerektiğine kanaat getirirsek, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi ayrıcalıklarıyla tüp bebek sahibi olabilmeniz için gerekli prosedürü başlatırız.
Bebek, babadan gelen spermin, anne rahminde yer alan çatlamış yumurtaya tutunup, burada embriyoya dönüşmesi ile yaşamına başlamaktadır. Tüp bebek ihtiyacı duyan ve Tüp Bebek Kıbrıs Merkezimize başvuran ebeveyn adaylarında, bu noktada bir problem yaşanmakta ve sperm yumurtaya tutunamamaktadır. Yukarıda değindiğimiz gibi, bu spermin veya yumurtanın niteliklerinden kaynaklanabilir. Örneğin, spermlerin milyonlarcası ana rahmine geldiği ve sadece bir tanesinin embriyoya dönüştüğü bilinir. Buradan hareketle sperm sayısının yüz binlerle ölçüldüğü bir baba adayının gebeliği sağlayabilmesi mümkün olamayabilmektedir. Bu durumda babadan alınan sperm, bir tüp içerisinde anneden alınan yumurta ile eşleştirilip, embriyo oluştuktan sonra ana rahmine yerleştirilir. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde, biz çok örnekli embriyo oluşumu yapıp, işlemin vasıflarını kuvvetlendirmekteyiz. Yani Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde başarı oranının yükselmesi için her türlü işlem gerçekleştirilir ve maliyete katlanılır. Siz de herhangi bir şekilde hamilelik konusunda sıkıntı yaşıyorsanız hemen bize başvurunuz. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak sizlere en nitelikli hizmetleri üretecek ve anne baba olmanızı sağlayacağız.