Kıl Dönmesi Hastalığına 20 Dakikada Ameliyatsız Çözüm

Kıl Dönmesi Nedir?

Kıl dönmesi tedavisi tıp dünyası tarafından Pilonidal Sinüs Tedavisi olarak bilinir. Uygulanacak tedavi biçimi hastanın durumuyla alakalıdır. Apse durumu, kıl yumağı ve benzeri etkenlere göre bölgenin açılması gerekli olur. Bölgede aşırı bir semptom görülmez ise kılları çevresinden temizlemek ve hijyenli bir hayat sürmek yeterli gelecektir.

Kıl Dönmesi Nasıl Tedavi Edilir; Op. Dr. Orçun Oral Şentürk anlatıyor

Hızlı Apse Gelişimi

Bu tarz ani enfeksiyon gelişimlerinde ilk önce antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi sayesinde enfeksiyonun kana dağılması engellenirken, ilgili çukurdaki enfeksiyonun büyümesi engellenir. Bu sürede uygulanan ağrı kesici tedaviler ile oluşan acı hissi minimum seviyeye indirilir.

Bu tarz durumlarda genel olarak ciltte minik bir kesi oluşturularak içerideki iltihap boşaltılır. Bu işlemin süresi ve kesinin boyutu apse ile doğru orantılı olup hastanın tercihine göre değişebilmektedir. Örneğin lokal anestezi ile poliklinikte ya da genel anestezi ile hastane ameliyathanesinde yapılabilmektedir.

Kıl dönmesi ameliyatı açılan ufak bir kesitten cerahatin yani püy boşaltılması işlemine verilen isimdir. Ameliyat sonrasında genellikle doktorunuzun vereceği süre zarfları arasında banyo yaparak ilgili bölgeyi steril hale getirmeniz gerekir. Temizlenen bölgede dökülen kıllar ve enfektif maddeler bulundurmamak için banyo şarttır.

Kronik Kıl Dönmesi

Kronik kıl dönmesinde ilgili rahatsızlık tekrarladığında, irin akıntısı başlamaktadır. Bu tarz kronik yapıya sahip kıl dönmelerinde ameliyat mutlaka önerilmektedir. Bazı doktorlar ameliyat harici yöntemler de uygulayabilmektedir. Bu tarz ameliyat harici yöntemlere konservatif tedavi adı verilir.

Sklerozan madde enjekte etme yöntemiyle sinüsün ağzı genişletildikten sonra içi temizlenir ve yaklaşık 4 cc kadar %80 oranında fenol, sinüsün içine verilir. Bu enjekte işlemi gerektiğinde tekrar uygulamak için uygundur. Poliklinik sahasında rahatlıkla yapılabilmektedir.

Kriyoterapi, alkol gibi %80 civarı bileşenler kullanılarak enjekte yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin başarı oranları belirli çerçeveler ile sınırlıdır. Hasta tercihine istinaden uygulanan metotlar arasındadır.

Kıl Dönmesi Ameliyatı ve Ameliyatsız Tedavi Yöntemi Arasındaki Farklar- http://www.kildonmesi.gen.tr/ameliyatsiz-kil-donmesi-tedavisi/

Kıl dönmesi tedavileri iki farklı şekilde yapılmaktadır. Ameliyatsız kıl dönmesi ve kıl dönmesi ameliyatı olmak üzere. Bu iki çeşit tedavi yöntemlerinde farklılıklar gösterilir. 150 yıldır başarıyla uygulanan radikal cerrahi tedavi yönteminin yanı sıra, teknikler yıllar sonra değişmiştir.

Ameliyatsız olarak kıl dönmesi tedavisi son yıllarda tercih sebebi olmuştur. Çünkü bu yöntem ile kişi iş hayatına devam ediyor ve hiçbir ağrı sızı hissetmeden, sadece kendine dikkat ederek hastalığı atlatıyor.

Hiçbir belirti vermemiş ise ve şikayet yaratmayan hastalık geçiriyorsanız, ek tedaviye ihtiyaç yoktur. Kristalize Fenol uygulaması ile basit şekilde tedavi olabilirsiniz. Bu yöntem diğer ameliyatlı yöntemden daha basit.

Hastalığın tekrar etme ihtimali ameliyat ile %40 iken, ameliyatsız yapılan tedavide %3 civarıdır.

Ameliyatlı tedavi yönteminde 2-6 hafta, ameliyatsız tedavide 1-2 saattir.

Ameliyatlı kıl dönmesi tedavisinde 15 gün istirahat önerilir, ancak bu durum ameliyatsız tedavi yöntemini uygulayanlar için geçerli değildir. Aynı gün işe başlanabilir.

Ameliyatlarda 12-30 cm iz kalırken, bu iz ameliyatsız tedavide görünmez.

Farklar arasında bunlar en belirginleri görülmektedir. Ameliyatsız şekilde kıl dönmesi ameliyatını olursanız eğer yukarıda sayılan faktörlerden yararlanabilirsiniz.