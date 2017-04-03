Kılıçdaroğlu Ailesi kız istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışmalarının ardından önceki akşam Ankara’ya dönerek oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun kız arkadaşı Mine Alşan’ı ailesinden isteyerek söz kesti. Alşan Ailesi’nin evindeki törende söz yüzükleri takıldı. Kerem Kılıçdaroğlu, Güney Kore’de doktorasını tamamladıktan sonra askerlik için Türkiye’ye dönmüştü. ‘Siyasette Kayırmacılık’ üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, askere gidinceye kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştı. Yüksek lisans öğrencilerine ders veren Kerem Kılıçdaroğlu’nun askere gitmeden nişanlanacağı öğrenildi.

CHP lideri, katıldığı bir TV programında gelin adayı için, “Cici bir kızımız daha olacak” ifadesini kullanmış, “Görkemli düğünlere alışık değiliz. Ben mütevazi, aile içinde nikâh yapılmasını isterim” demişti.