Kılıçdaroğlu: Alın size bir kavga

Anayasa referandumu kapsamında düzenlenen Amasya mitinginde konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Başkan seçildi diyelim. Amasya'da il başkanı olacak vali olacak. Başkan'ı kim temsil edecek? Şimdi il başkanı mı daha güçlü vali mi daha güçlü? Alın size bir kavga'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki anayasa referandumu kampanyasında partisinin ilk mitingini Amasya'da yaptı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Bir kişi TBMM'yi hiçbir gerekçe göstermeden fesh etsin mi etmesin mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi bu anayasa değişikliği ile bir kişiye vereceğiz'' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ben düşünüyorum diye herkes benim gibi düşünmek zorunda olmamalıdır. Anayasa hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. Anayasa değişikliğini görüşürken bu A partisi B partisi değildir. Burada hiçbir siyasi partinin bayrağı yok. Sandığa giderken ister sağcı olalım ister solcu kimliklerimiz farklı olabilir ama biz bir araya huzur içinde yaşamak istiyoruz. Anayasa bize bu güvenceleri sağlamalı. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı? Eğer Cumhurbaşkanı taraflı olmalı diyorsa gitsin sandığa 'Evet' mührünü bassın. Eğer Cumhurbaşkanı 80 milyonu temsil eder devletin uyum içindeki çalışması için çaba göstermesi gerekir diyorsa o zaman gidecek 'Hayır' oyuna mührünü basacak. Bir kişi TBMM'yi hiçbir gerekçe göstermeden fesh etsin mi etmesin mi?

''GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E VERİLMEYEN YETKİYİ...''

1924 Anayasası görüşülürken bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmek istenir iki genç milletvekili kürsüye çıkarlar derler ki 'Biz Gazi Paşa'yı seviyoruz ama bizi buraya Gazi Paşa değil millet gönderdi. Gazi Paşa Meclis'i fesh edemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi bu anayasa değişikliği ile bir kişiye vereceğiz. Hangi partiden olursa olsun bir kişiye bu kadar yetki verilmez. TBMM'nin fesih yetkisini verdiğiniz zaman 80 milyonun iradesini sıfırlamış oluyorsunuz. Devletin işleyişini ve yapısını bir kişi tek başına düzenleyebilsin mi? Bu işin partisi yok, bu bir memleket meselesidir. Başbakanlık kaldırılsın mı kaldırılmasın mı?

''ARALARINDA DERİN BİR YARILMA OLACAK''

Biz 550 milletvekilini niye Meclis'e seçip gönderiyoruz? Bunların içinden bakan olacak yok mu yani bir adam çıkmayacak mı yani? Niye dışarıdan atanıyor? Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyoruz. Niye 600'e çıkıyor? 550 milletvekili bile fazla normali 450'dir. Benim için fark etmez. 600'e çıkacak parayı sizler ödeyeceksiniz. Hükümet güvenoyu vermeyecek aralarından bakan çıkmayacak. Daha da düşmesi lazım. 18 yaşındaki çocuğum bu anayasa değişikliği geçerse milletvekili olacak diyen var mı? Güzel Amasya bu anayasa değişikliğinde vatandaşa hazırlanan tuzağı görüyor musunuz? 18 yaşında milletvekili olacak yetmiyor ömür boyu askerlikten muaf olacak 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra milletvekilliği emekli aylığı almaya hak kazanmış olacak. Bizim çocuklarımız askere gider El Bab'a gider şehit olur onların çocuklarına böyle kaymaklar hazırlanır. Buna kim 'Evet' diyecek? Çiftbaşlılık kalkacak diyorlar. Tam tersine çiftbaşlılık anayasal kurum haline gelecek. Başkan seçildi diyelim Amasya'da il başkanı olacak vali olacak başkanı kim temsil edecek? Yeni modelde vali ile il başkanını aynı kişi temsil edecek. Şimdi il başkanı mı daha güçlü vali mi daha güçlü? Alın size bir kavga. Vali diyecek ben temsil ediyorum il başkanı diyecek bırak sen onları ben temsil ediyorum diyecek seçimle geldim diyecek. Aralarında derin bir yarılma olacak.

''BU SİSTEMDE BİR KİŞİYİ İKNA ETTİĞİNİZ ZAMAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ELE GEÇİREBİLİRSİNİZ''

Bu sistemde bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni en geç 24 saat içinde ele geçirebilirsiniz. Hiçbir mekanizması yoktur. Müsteşarları o tayin edecek. Bakanları genel müdürleri emniyet müdürlerini o tayin edecek.

HOLLANDA İLE DİPLOMATİK KRİZ

Hollanda'da olaylar oldu. Milli bir meseledir milli meselede beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları başka bir yere gidiyorsa hiçbir ülke onları geri çeviremez. Sayın Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya gittiğinde bizim büyükelçimiz neredeydi? Nerede bu büyükelçi? Bu sorunun cevabını bekleyelim. Niye büyükelçi orada yok? İşin özeti güzel bir ülkede yaşıyoruz huzur içinde yaşamak istiyoruz.''