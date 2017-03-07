KILIÇDAROĞLU: ALMANYA'YA KIZIYORSUNUZ AMA BETERİNİ SİZ YAPIYORSUNUZ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Kadınlar... Annelerimiz kardeşlerimiz hoşgeldiniz onur verdiniz. Güzel ülkemin güzel kadınları önümüzdeki süreçte sizin de sorumluluğunuz var. Heranne çocuğuna güzel bir ülke bırakmak ister. Her anne evinde köyünde huzur içindee yaşamak ister. Size huzurun sözünü veriyoruz.

Anayasa değişikliği yarısın dost yarısını düşman ilan ederse o toplum ayrışır. Neden kavga? Niye ayrışıyoruz?

DOST - DÜŞMAN İLAN EDERSE TOPLUM BÖLÜNÜR

Birlikte yaşamak varken neden kavga? Anayasa değişikliği toplumun yarısnıı düşman yarısını dost ilan ederse toplum bölünür. Oturalım birlikte düşünelim, birlikte karar verelim istiyoruz. Bİrlikte konuşmak varken, neden bölünme? Bursa-Ankara karayolunda kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi. 7 kadınımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım bir daha bu tür olaylar olmaz. Değerli kadın kardeşlerim, sevgili anneler bugün sizin için konuşmak istiyorum. Evde huzur varsa, mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa, şehirde huzur vardır.

BU AĞALARIN DÜZENİDİR

Ekonomiye bakıyoruz. Parlak bir tablo yok. 6,5 milyon evladımız işsiz. Bir annenin en temel sorunu bu. 15 yıldır bir parti iktidarda. Sürekli istikrardan bahsederler. 15 yıldır benim çocuğum niye işsiz diye sorun. Bunu sormak zorundasınız. Enflasyon çift haneli. Asgari ücrete zam yaptılar. Ulaştırmaya gelen zam yüzde 18. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle aldılar. Sana verdiklerini zamla geri alıyorlarsa bu düzene hayır demek zorundasın. Bu Ankara'daki ağaların düzenidir. Bizim düzenimiz halkın düzenidir.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Şu çağrıyı yaptım; diyorlar ki Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Ben de şunu söylüyorum. Her konuda millete gidyoruz diyorsunuz, gel kardeşim Sayın Binali Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanı gel referanduma gidelim Suriyelilere vatandaşlık verelim mi vermeyelim mi? Bu konuda hiç konuşmuyorlar. Gel işte referandum konusu. Ses çıkmıyor. Sayın Binali Yıldırım çok açık bir çağrı yapıyorum. Bununla ilgili parlamentoda her türlü desteği vermeye hazırız. Milletimize soralım, ona göre karar verelim.

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