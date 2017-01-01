YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KILIÇDAROĞLU: AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin "Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır. Bu düşüncelerle, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

DHA
375
Afyonkarahisar’da av ölümle son bulduAfyonkarahisar’da av ölümle son buldu
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Yıldırım Batı'dan lafını esirgemediYıldırım Batı'dan lafını esirgemedi
Kırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybettiKırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybetti
Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandıSurvivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı
Enerji Bakanlığı'nda siber saldırı beklentisiEnerji Bakanlığı'nda siber saldırı beklentisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS