Kılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

İnsanın doğasında umut vardır. Umutsuz bir toplum yaratırsak bir devleti, toplumu yaşatamayız. En büyük acılara göğüs germeliyiz. 2016’da çok büyük acılar yaşadık. Yüzlerce askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, korucumuz şehit oldu. Şu soruyu dönüp sormak zorundayız; bu memleket bu hale nasıl geldi? Bu soruyu kendimize sormuyorsak, kusura bakmayın insan değiliz. Bu soruyu sormazsak güzel bir gelecek kuramayız. En büyük endişem, 2017’nin 2016’yı aratmasıdır. Kimler sorumlu bu işten? Sorumlu bakkal mı, sorumlu manav mı, sorumlu simitçi mi, sorumlu sanayici mi? Her türlü acının yaşandığı bir Türkiye’de hiçbir sorumlu yok. Ortada sorumlu yok. Sayın Başbakan ‘Buna benzer terör eylemleri olacaktır’ diyor. 'Önleyeceğiz' demiyor. Herkes kaygı içinde, öldürülme korkusu Türkiye’nin üstüne sinmiş durumda. Her yerde rahatlıkla söyleyebilirsiniz iyi ki bu memlekette CHP var.

CHP’ye oy vermeyenlere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Gözyaşından bıkmadınız mı? Annelerin feryadına üzülmediniz mi? ‘Memleketi bu hale kim getirdi?’ diye kendinize sormayacak mısınız? Terörü bitirmek mi istiyorsanız, kapımız açık, her türlü desteği vereceğiz. Türkiye yönetilmiyor. Başbakan, bakanlar, cumhurbaşkanı var doğru ama Türkiye yönetilmiyor. Liyakat sistemini bozduğunuz andan itibaren devleti çökertirsiniz. Terörle mücadeleyi nasıl yapacağını bilmeyen bir devlet var. Terörün yeşertmeyen alanları ortadan kaldıracaksınız. Dünyanın dört bir tarafından Türkiye üzerinden militanlar Suriye’ye geçti. IŞİD militanları televizyona çıkıyor, sözde namaz kılıyorlardı. Musul Konsolosluğumuz basıldı.



Terör örgütüyle ideolojik akrabalık kurarsanız bunlar başınıza gelir. Başka devletin iç işine karışmayın dedik. Şimdi o silahların tamamı Türkiye’ye döndü. El Nusra’yla akrabalık, diyolog kurdular. Cumhurbaşkanı söyledi. Cumhurbaşkanı’nın sözleri koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütüyle muhatap kılmaktır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bunu yaparsa Türkiye itibarı derinden sarsılır. IŞİD’i beslediniz, 70 ilden militan katıldı. IŞİD militanlarını Türkiye’de tedavi edip, eline silah verip gönderiyorsanız, bunu söyleyen de Sağlık Bakanı’ysa, ne diyeceksiniz. Devlet böyle mi yönetilir? Bir Allah’ın kulu çıkıp demiyorlar bunun sorumlusu benim. CHP iktidarda mı? İnsanda biraz akıl olur, vicdan olur. Üst akıl bunu yapıyor diyorlar. Sen hükümet değil misin? Sen aciz durumdasın, bunu itiraf ediyorsun. Sen hükümetsin, tuzağı boz. Yapamıyorum. Yapamıyorsan istifa edeceksin. Ben beceremiyorum, yönetemiyorum, terörü engelleyemiyorum diyeceksin. FETÖ, PKK, IŞİD terör örgütüne teslim ettim, affedin diyeceksin. Bunu dersen sana saygı duyacağım. Sen terör terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan bir hükümetsin.

Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayın diye defalarca dedik. Ben söyledim, hükümet duymuyor. Bazı çevreler duymuyor, havuz medyası dipten sağır. Etnik kimlik üzerinden siyaset olur mu?

Yılbaşı gecesi taksiyle geliyor. Kalaşnikofla geliyor, polisi, güvenlik görevlisini öldürüyor. İçeride 39 kişinin hayatına kastediyor. Sonra ellerini sallayarak gidiyor. 200 metre ötede karakol var, etraf polis kaynıyor. Şimdi ben bunları dedim diye troller bana saldıracak. İstediğiniz kadar saldırın. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Kimsenin inancına başkasının müdahale etmemesi demektir. İnançları kullanarak toplumu bölmeye çalışıyorlar. Sevgili Peygamberimizin hayatını okuyun. Size dayatılan kitapları değil, açın kutsal kitabımızı okuyun. Orada bütün gerçekler var.



Zam yağmuru var. Asgari ücrete de zam yaptılar. 1404 lira oldu. Bu parayla Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri bu parayla bir ay geçinsinler. Asgari ücretlinin durumunu anlasınlar. Bir ay dene, geçinebiliyor musun? Hiçbir zaman asgari ücretin üzerinde aylık aldım. Onlar da asgari ücretin altında aylık aldım. Ama benim gemilerim yok. Ben kul hakkı yemem ama onların tamamı kul hakkı yerler. Ben devletin malına el uzatmam ama onların tamamı devletin malına el uzatırlar. Benim evimdeki ayakkabı kutusunda ayakkabı var, onların ayakkabı kutusunda dolarlar var.

Sen köprüyü bu milletin sırtından yaptın. Deli dumrul köprüsü istemiyoruz. Anadolu Ajansı güncelleme diyor. Sevsinler senin güncellemeni. CHP belediyesi zam yaptı diyor. Sen devletin memuru musun, iktidarın kölelisin. Birisine kölelik yapacaksan adam gibi yapacaksın. Senin vergini ben ödüyorum. Tarafsız haber yapacaksın. Anadolu Ajansı'ysa koy bir tarafa diyorlar.

Arıza oldu, o yüzden elektrik kesiliyor. Doğalgaz çevrim santralleri elektrik üretmiyor. Üretim durmuş durumda. Vallahi de billahi de ülkeyi yönetemiyorlar.

Vatandaşın derdi ayrı bunların derdi ayrı. Komisyondaki tüm CHP milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anayasa değişkliği bir rejim değişikliğidir dediler. Meclis’in yetkilerini elinden almak istiyorlar. 140 yıllık parlamento geleneğini yerle yeksan yapmak istiyorlar.

Bu anayasa değişikliğinin demokrasi açısından büyük bir ayıbı var. Adalet milletvekilleri değişikliği görmeden imza attılar. O imzayı atanlar milletvin vekili olamazlar, onlar sarayın vekilidir. Bu kadar büyük ayıbı bu parlamento kaldıramaz. Sen milletvekili olamazsın, adam da olamazsın. Ahlakı egemen kılacağız, birlikte yaşamayı egemen kılacağız. TBMM’nin yetkilerini bir kişiye devrediyorsan, manevi değerlerine ihanet ediyorsun demektir. Mustafa Kemal Atatürk’e verilmeyen bir yetkiyi, bir kişiye fesh yetkisi vereceksin. Neye göre fesh edeceksin, hangi gerekçeyle fesh edeceksin. Allah akıl fikir versin ne söyleyeyim. Güçler ayrılğı ilkesini kaldırıyorlar. Bütün yetkiler bir kişi de olsun diyorlar. Türkiye daha karanlık bir ortamın içerisine çekilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Başbakan’a, Sayın Meclis Başkanı’na çağrı yapıyorum bu teklifi lütfen geri çekin. Bu gerilimi Türkiye kaldıramaz. Böyle bir düzenlemeyi Türkiye kaldıramaz. Türkiye’nin tarihine ihanettir. Bu teklifin geri çekilmesi lazım, çekilmiyorsa parlamentoya ihanet ediliyor demektir. Bir kişiye bölgeler kurma yetkisi veriliyor. Yani eyalet sistemini getiriyorlar. Bir kişiye devleti yeniden yapılandırma yetkisi getiriyoruz. Bu anayasa değişikliği tek başına CHP’nin sorunu değildir. Hep beraber bu anayasa değişikliğine karşı mücadele etmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı’na sizden rica ediyorum, lütfen bu teklifi geri çekin. Türkiye’ye en büyük hizmeti yapmış olursunuz.

Ahmet Şık'ın yanındayız, Hüsnü Mahalli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.