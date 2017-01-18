Kılıçdaroğlu - Bahçeli biraraya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Meclis'te bir araya geldi.

Randevu talebi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'dan gelirken görüşme saat 12.00'de başladı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GÖRÜŞMEYE KATILMADI

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gelen görüşme teklifinin ardından iki lider az önce biraraya geldi. Görüşmede saat 12.00 itibarıyla başladı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP Grup başkanvekilleri ise görüşmeye katılmadı.

İKİNCİ TUR BUGÜN BAŞLAYACAK

TBMM Genel Kurulu anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri için bugün saat 14.00'te toplanacak.

Meclis Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci turu bugün başlayacak.

Saat 14.00'te başlayacak toplanacak Genel Kurul'de önce grup önerileri ele alınacak.

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor.

Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıkmış olsa dahi, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak.



Anayasa Mahkemesi, "Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden" bir denetim yapıyor.



TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek.

Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.