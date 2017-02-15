Kılıçdaroğlu: Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, AYM'ye gitmeme kararının bazı çevrelerde hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve "Öyle görünüyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar:

"Dileriz bizim sözümüzü dinlerler ve ekonomide aldıkları politikalarda 180 derece değişiklik yaparlar.

Referandum sonucunda hayır çıkarsa ne olur? Ülkede bir kaos mu çıkar? Sayın Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Başbakan görevine devam edecek. TBMM yasa yapmaya devam edecek. Türkiye yoluna devam edecek.

Sandığa giderken vatandaşların bunu düşünmesini istedim. AYM'ye gitmeyeceğimiz açıklaması belirli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Bunu koz olarak kullanacaktı. Biz millete güveniyoruz. Sorun, CHP, AK Parti, MHP sorunu değil. Kararı millet verecektir.

Milletin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimiz yetkinin tek bir elde toplanmasının nelere yol açacağını biliyoruz. Başıörtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı kınamıştık. Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi kimse kafasından geçirmemelidir. Öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim. Sorunlarını dinleyeceğim.

Öyle görünüyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar. Biz milli iradeye güveniyoruz. Halka güveniyoruz."