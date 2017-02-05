Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişiklik Kanunu’na ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Demokrasi oylanacak. Olayı A partisi, B partisi meselesi sakın kimse getirmesin. Bu iş parti meselesi değil. Birlikte yaşama meselesi. Vatan, bayrak, demokrasi meselesi. Bu işin sağı, solu yok. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, dindar vatandaşı hepimizin sorumluluğu var" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ndeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen il ve ilçe başkanları ortak toplantısına katıldı. Toplantının açılışında hitap eden Kılıçdaroğlu, ’cumhurbaşkanlığı sistemi’ni içeren Anayasa Değişiklik Kanunu’na yönelik eleştirilerde bulundu.