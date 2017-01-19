KILIÇDAROĞLU ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu çok konuşulan fotoğrafın hikayesini anlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Bozdağ ile CHP'li vekil Levent Gök'ün samimi fotoğrafının hikayesini anlattı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına katıldı. Burada gündeme dair konulara yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, sosyal medyada çok tartışılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP milletvekili Levent Gök'ün samimi fotoğrafının hikayesini de anlattı.

"NEDEN AÇIK OY KULLANDINIZ" DEYİNCE ELİNİ TUTMUŞ

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması:

"Bu fotoğrafın öyküsü şu. Ben oyumu kullandım geliyordum. Levent Bey Adalet Bakanı'na dönerek 'Sayın bakan neden açık oy kullandını?' dedi. Sayın Bakan da Levent Bey'in elini tutarak 'Açık oy kullanmadım. Ne oyu kullandığımı siz de biliyorsunuz.' dedi. Bu o anda çekilmiş bir fotoğraf."

CHP'LİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesini anlattığı fotoğraf karesi özellikle CHP tabanı tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

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