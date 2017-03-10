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KILIÇDAROĞLU: ''EĞER DOĞRUYSA EVET OYU VERELİMDERİZ''

KILIÇDAROĞLU: ''EĞER DOĞRUYSA EVET OYU VERELİMDERİZ''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle anayasanın ilk 3 maddesinin fiilen değişmiş olacağını söyledi.

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CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yapılan değişiklikle başkan aynı zamanda partinin genel başkanı da olacak. Bu doğruysa evet oyu verelim. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun istiyorsak hayır oyu vereceğiz. 

Bir partinin genel başkaı hakim tayin edecekse ve bunu olağan karşılıyorsak evet diyeceğiz. Bu olursa adalete güven olur mu diyosanız hayır oyu kullanacaksınız. Yargı maddesinin yanına tarafsız ifadesi eklenmiş. Bağımsızlık zaten tarafsızlığı da kapsam. Siyasi partinin başkanı hakim tayin ederse bağımsızlık olmaz. 

Şimdi siz buna evet diyorsanız itirazımız yok. Evet diyorsanız da hayır diyorsanız da başımın üzerinde yeriniz var. Milli irade böyle olması lazım. Vatandaşın kararına saygı duyacağız. Hiçbir tarafta CHP bayrağı görüyor musunuz? Çünkü bu memleket meselesi, parti sorunu değil. 

Genel başkan hakim tayin ederse ne olur. Sadece AYM değil HSYK'nın da 6 üyesini tayin edecek. Hakim alımında sınavı o yapacak, ceza verirken o karar verecek, başkanın arzu ettiği kararı vermeyeni ertesi gün Şırnak'a sürebilecek. Hakim vicdanına göre karar vermeyecek mi?

Evet çıkarsa terör bitecek diyorlar. Birinci gerekçe bu. 15 yıldır iktidardalar, neden bitmedi. Terörü bitirmek için istediğiniz desteği vereceğiz. Evet çıkarsa ekonomi düzelecek diyorlar. Buna hangi iş adamı inanıyor, çok merak ediyorum. Ekonomide istikrar toplumsal uzlaşmayla sağlanır.

TBMM, siz seçiyorsunuz milletvekillerini Meclis'e gönderiyorsunuz. Başkana şimdi bir yetki veriyoruz istediği zaman Meclis'i fesedebilecek. Neden feshediyor? Bir sabah kalktı, feshetti. Bu doğru diyen gidip evet oyunu kullansın. Anlaşılmaz değil. Hepsi güzel anlaşılacak maddeler. Evet ile hayır siyah ile beyaz kadar açık ve net.

1 made ile anayasanın 30'a yakın maddesi değişiyor. Anayasaya aykırı mı aykırı. Bunu belirleyecek olan milletin kendisidir dedik ve AYM'ye gitmedik. İlk 3 madde bu değişiklikle fiilen değişmiş oluyor, çünkü demokrasi askıya alınmış olacak. Bir kişi hakim tayin edecek hem devleti yönetecek hem Meclis'in yerine geçecekse demokrasi askıya alınmış olacak. Bir kararname ile mal varlığınıza el konulabilir, içeri atılabilirsiniz. 

Oy kullanmayan vatandaşlar... Tercihi ne olursa olsun sandığa gitmeli. Bunun vebali ağırdır. Ya barış içerisinde yaşayacağız ya da toplum ikiye üçe bölünmüş olacak. Bu gidişin gidiş olmadığını anlatmanız lazım. Memleket sadece benim memleketim değil, sorun siyasi parti sorunu değil, memleket sorunu. Bu işin sağı, solu, ortası yok. Bu iş demokrasiden mi tek adamdan mı yanasın?"

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