Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayır çıkarsa CHP Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyecek" iddiasına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bu rejim değişikliği değil de nedir? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Türkiye'yi kan ve gözyaşının aktığı bir Ortadoğu rejimine dönüştürmek istiyorlar.

141 yıllık parlamento geleniğimiz var, niye bundan vazgeçiyorlar. Biz Osmanlı ile gurur duyuyoruz.

Çocuklarınıza güzel bir miras bırakmak istiyorsanız 'Ben hayır oyu kullandım' diyeceksiniz.

"CUMHURBAŞKANI'NIN İSTİFASINI NİYE İSTEYELİM?"

'Hayır çıkarsa CHP Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyecek' diyorlar, açık ve net söylüyorum. Hayır çıktığı zaman biz niye Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyelim. Cumhurbaşkanı'nı halk seçmedi mi? 2019'a kadar görevini yapacak. Bu kadar basit. Korku yaratarak 'Evet'i çoğaltmaya çalışıyorlar. Kaos çıkacak diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı görevinde. Sayın Başbakan görevinin başında. Devletin yapısında bir değişiklik yok. Niye kaos çıksın? Evet çıkarsa ne olacak? İşte onu hep beraber düşüneceğiz. Kaç kanun değişecek? 2020 kanun değişecek, en az.

"BİZDEKİ MODELİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Net çalışan başkanlık sistemi bir tek Amerika'da var. Büyükelçi bile tayin edemez. Bütçe Kongre tarafından yapılır. Bütçe onaylanmazsa başkan beş kuruş para harcayamaz. Oradaki model eyalet sistemidir. Bizdeki modelin dünyada bir örneği yoktur.

"VALİLER, KAYMAKAMLAR EVET İÇİN BASKI YAPIYOR"

Anayasa tartışılmasın başka şeyler tartışılsın istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Madem Türkiye'nin bekası için güzel bir anayasa değişikliği getiriyorsun. Neden anlatmıyorsun? Neden valiler, kaymakamlar 'Evet' için baskı yapıyor? Çünkü yaptıklarının hatalı olduğunu onlar da biliyor. 'Hayır çıkarsa kaos olur, hayır çıkarsa bilmem ne olur' diyorlar. Sen bunu bırak bu anayasa değişikliği neyi getiriyor, onu anlat.