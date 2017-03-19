''Kılıçdaroğlu gizlice evet diyecek''

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum ile ilgili olarak, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim var, onlara da sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Esasen gizli olarak bizi destekliyor, ben sanıyorum ki gizli bir şekilde "evet" diyecek" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım töreni ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında Şehit Hüdai Çınar Ortaokulundaki fidan dikimi etkinliğine katıldı. Hüdai Çınar Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen törende Bakan Eroğlu, salon girişinde protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından karşılandı. Çiçeklerle karşılanan Bakan Eroğlu, öğrencilere satranç takımı hediye ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene Bakan Eroğlu'nun yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılışında konuşan Bakan Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde özellikle köylere ve ormancılığa verilen destekler hakkında bilgiler verdi. Bakan Eroğlu, Evciler ilçesinin süt üreciliğinin merkezi olması için bir çalışma başlatacakları müjdesini vererek, bunun için ilerleyen dönemlerde özel sektör temsilcileri ile bir araya gelinebileceğini aktardı. Evciler ilçesinde eğitim alanında da büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Eroğlu, ayrıca ilçede sağlık alanında da büyük dönüşüm yapıldığını, İl Özel İdaresinin özellikle ilçeye bağlı köylerde yol ve alt yapı konusunda önemli yatırımlar yaptığını vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın nefsi veya bizlerin nefsi için istemiyoruz"

16 Nisan da gerçekleştirilecek halk oylamasına değinen Bakan Eroğlu, referandumda "evet" verilmesi için 100 tane sebep sayabileceğini kaydetti. Bakan Eroğlu, "Önümüzde 16 Nisan'da bir halk oylaması var. Bu halk oylaması tarihimizde en önemli halk oylamasıdır. Bu konuda sizden tam destek istiyoruz. Milletimizin istikbali ve istiklali için kararımız "evet" olacak. Cumhurbaşkanımızın nefsi veya bizlerin nefsi için istemiyoruz bunu, özellikle Türkiye'nin bekası ve güçlü bir Türkiye için istiyoruz. Evet denilmesi için 100 tane sebep sayabilirim. Türkiye hiçbir zaman istediği noktaya ulaşamadı. Neden? Çünkü Türkiye'de sürekli cumhurbaşkanı ile başbakan arasında kavgalar oldu. İstikrar olmadı, geçmişe bir bakın. Bizim hemşehrimiz Ahmet Necdet Sezer, Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) bürokratların önünde bir anayasa kitapçığı fırlattı, neticede bir gecelik faiz yüzde 7 bin 500'e çıktı. 22 banka battı. Bu bankaların vatandaşa olan borcunu yine vatandaş ödedi. O parayla belki 100 tane baraj, 10 bin kilometre bölünmüş yol yapardık" dedi.

"Mevcut parlamenter sistem ekonomik kriz ve kavga üretiyor"

Mevcut sistemin ekonomik kriz ve kavga ürettiğini, bu yüzden de Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet kurulduğunu anlatan Bakan Eroğlu şunları söyledi:

"Bu sistem, mevcut parlamenter sistem ekonomik kriz ve kavga üretiyor, karar verilemiyor. Hadi bugün kavga ettiler diyelim, gelelim hükümete. Bakın ABD'de 200 küsur yılda kaç başkan gelmiş, bizde ise 93 yılda 65 hükümet geldi geçti. Türkiye dünyanın en stratejik noktasında. Burada ayakta kalmanın yegane yolu istikrardan ve çok güçlü olmaktan geçiyor. Yoksa bizi gerçekten dağıtırlardı. Görüyorsunuz ne oyunlar oynuyorlar. FETÖ alçağı, PKK, DEAŞ gibi unsurları kim besliyor? Kim bunları organize ediyor, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, bu milleti yok etmek isteyen düşmanlar, arkasında onlar var. Bunlar maşa, dolayısı ile güçlü Türkiye için "evet" diyoruz."

"Biz zaten böyle bir kriz çıkmasın diye bu sistemi getiriyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"

Esprili bir şekilde referandumda "hayır" kampanyası yürüten CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gizli bir şekilde "evet" diyeceğini söyleyen Bakan Eroğlu, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim var, onlara da sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Esasen gizli olarak bizi destekliyor, ben sanıyorum ki gizli bir şekilde "evet" diyecek. Geçen gün ağzından kaçırdı ve aynen şunu söyledi; "Bu yeni sistem gelirse, vatandaş "evet" derse cumhurbaşkanı ile başbakan kavga ederse ne olacak? Kriz çıkar" dedi. Biz zaten böyle bir kriz çıkmasın diye bu sistemi getiriyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Burada kendisi resmen itiraf etti" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, buradaki programının ardından Dazkırı ilçesinde düzenlenecek DSİ tesisi temel atma merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katılmak üzere bu ilçeye geçti.