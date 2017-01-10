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KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR - CANLI

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR - CANLI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamalarından satır başları:

"Hiçbir gazetecinin tutuklanmasını istemem. Demokrasinin varlık nedeni medyanın özgürlüğünde yatmaktadır. Cezaevinde 150'ye yakında gazeteci arkadaşımız var. Bir kısmının iddianamesi dahi hazırlanmış değil. Bir baskı döneminden geçtiğimizi biliyorum. 20 Temmuz sivil darbesinin sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. 147 gazetecimiz hapiste ama 9 bin işsiz gazeteci var. İşsizlik oranı yüzde 29. 17 bin çalışandan 3 bini sendikalı. Bunlara rağmen inatla, dirençle, kararlılıkla gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlarımız var, önlerinde saygıyla eğiliyoruz.

1921 Anayasası'nda Eğemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ifadesi yazılır, 1. İnönü Zaferi'nden 10 gün sonra. O savaş kolay kazanılan bir zafer değildi. Dumlupınar'daki savaş zor koşullarda veriliyordu.

Ayrıntılar birazdan, bizden ayrılmayın...

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