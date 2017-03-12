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KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN

KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da açılış törenine katıldı. Hollanda kriziyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu hükümete çağrı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Seyhan İlçe Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çeşitli projelerin açılışını yapmak ve muhtarlarla düzenlenen toplantıya katılmak üzere Adana'ya geldi. Vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu Hollanda'da yaşanan skandala ilişkin konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Diplomatların dokunulmazlığı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları Almanya'ya, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa, kabul edilemez. Buna karşı her türlü tepkimizi gösteriyoruz ve göstereceğiz. Hükümete çağrıda bulunuyoruz. Lafta peynir gemisi yürümez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, bakan, kendi büyükelçiliğine gidemiyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz. Almanya'da bizim bakanlarımıza engel çıkarıyorlar. Çağrıda bulunuyoruz Hükümete. Almanya bizim bakanımızı sokmuyorsa, Alman askerlerinin bizim İncirlik'te ne işi var. İsrail gibi olmasın, Rusya gibi olmasın. Gidip sonra özür dilemeyelim. Söz söylüyorsan arkasında duracaksın. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yurt dışına gidecek tüm milletvekillerimize gitmeyin dedik. Türkiye büyük ülkedir. Büyük ülke olmanın kurallarını yerine getirme zorundadır. İktidara çağrımızdır. Bu işin referandumla bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısı, solcusuyla Türkiye'nin çıkarlarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevi yerine getirmeye hazırız."

Kılıçdaroğlu konuşmanın ardından tesisin açılışın yaptı.

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