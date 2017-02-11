Kılıçdaroğlu o ismi anmayı unutmadı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgecan Aslan vahşice katledileli tam 2 yıl oldu. Güzel evladımızı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de 2 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgecan Aslan vahşice katledileli tam 2 yıl oldu. Güzel evladımızı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.