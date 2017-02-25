Kılıçdaroğlu: OHAL ile sivil darbe oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hayırlı Üniversiteliler' toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Anayasa değişikliği gündemde...

Bütün yetkilerin tek kişide toplandığ bir süreci yaşıyoruz

Kendisi cumhurbaşkanı, başbakan, yargıç, vali, anayasa mahkemesi üyesi bütün yetkiler bir kişide...

Cumhuriyet kurulurken bütün yetkiler Gazi Mustafa Kemal'de miydi?

Hayır. Bütün yetkiler milletteydi.

Şimdi ne oldu? Bütün yetkileri parlamentoyu da dışlayarak bir kişiye veriyoruz.

Bunun üzerinde düşünmemiz lazım.

Benim sorumluğulum var. Bu ülkede yaşayan herkesin sorumluluğu var.

Türkiye'yi bir maceranın içine sürüklüyorlar.

Mustafa Kemal Atatürk size emanet etti.

Cumhuriyeti, demokrasiyi, Türkiye'yi ve geleceği korumak sizin göreviniz.

Ne oldu da Türkiye bu hale geldi?

Öyle bir sürecin içine girdik ki... Evet oyu verilmesinin gerekçesini bu millete anlatamıyorlar.

Hayır diyenlere terörist diyorlar.

Bunu söyleyen insanlar eli sopalı insanların Türkiye'yi yönetmesini isteyenlerdir.

Biz neden Evet ve neden Hayır diyeceğimizin gerekçelerini bilmeliyiz.

Sandığa gitmeden oyunuzu kullanmadan önce düşünün.

Kullanacağınız oy çok değerlidir.

Önünüzde iki seçenek var.

1 Bir kişi Türkiye'nin tepesinde olsun otoriter tek adam düzeni

2 Parlamenter sistem...

Bu bir rejim değişikliğidir.

Ama bize diyorlar ki bir rejim değişikliği yok.

Bizi kandırmaya çalışıyorlar.

Binali Yıldırım'a Devlet Bahçeli'ye çağrı yapıyorum. Canlı yayında konuşalım. Erdoğan'da gelebilir.

Cesaret edip gelemiyorlar. Neden biz doğruları söylüyoruz.

Bir partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir zaman vatandaşlarım arasında ayrım yapmadım.

Şimdi geldiğimiz nokta hepimizi ilgilendiriyor. Bu işin sağı solu, doğusu batısı, kadını erkeği yoktur.

Sandığa giderken hepimize görev düşüyor. Bayrağımızı, ülkemizi, ailemizi düşüneceğiz.

Eğer düşünceye kilit vurulursa bir ülkenin büyüme şansı yoktur.

Sadece bir kişi düşünecek herkes ona uyacak.

Benim düşüncem yok mu? Yanlış yapıyorsa sen yanlış yapıyorsun deme hakkım yok mu?

Gençlerin siyasete uzak durduğunu mesafe koyduğunu biliyorum. Bu süreç mesafe koyma süreci değildir.

Bu süreç Türkiye meselesidir.

Niçin Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Milletin sağ duyusuna güveniyorum.

Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum.

Baskı kuruyorlar kimse Hayır demesin diye.

Bu korkunun eseridir. Televizyonlarda tartışmaktan korkuyorlar.