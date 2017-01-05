Kılıçdaroğlu: Pazartesiden itibaren televizyonları izleyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da konuştu. Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşmeye başlanacak olan anayasa değişikliği ile ilgili konuşarak "Pazartesinden itibaren parlamentoyu izleyin. CHP’nin Türkiye’yi korumak için verdiği mücadeleye tanık olacaksınız" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Fırat Kalkanı operasyonunda bazı askerlerimizin yakıldığı iddiaları var.

Hükümetten net açıklama istedik. Araştırıyoruz dediler. Aradan 15 gün geçti cevap var mı? Yok.

Hükümet nerede. Hükümet yok.

O zaman devletin yetkililerine sesleniyorum. Bu görüntüler doğru mu değil mi?

Fırat Kalkanı’nda şehit sayımız 50’ye yaklaşıyor.

“El Bab’dan sonra bilmem nerelere gideceğiz” diyorlar sakın gitmeyin.

Kendi çocuklarını göndermiyorsun. Anadolu’nun çocuklarını gönderiyorsun. Sonra çıkıp şehitlere “kelle” deme cüretini gösteriyorsun. Biz bunu unutmadık. Unutturmayacağız…

"İLK KEZ BURADA SÖYLÜYORUM"

İlk kez burada söylüyorum. 15 Temmuz’dan sonra saraya gittim. 15 temmuzda linç edilen askerlerin faillerinin yakalanması gerektiğini söyledim. Hepsi evet dedi. Evet dediler ama gereğini yapmadılar.

15 temmuz darbe girişimi tam aydınlanmış değildir. Sorduk, “15 temmuz darbesinden önceden haberiniz var mıydı yok muydu?” Bu sorunun cevabını şu ana kadar almış değiliz.

Sormuştum “bu Adil Öksüz kimdir” diye. Askeri birliğin içinde yakalanıyor. Herkese kelepçe takılırken buna takılmıyor. Herkesin cep telefonları alınırken bununki alınmıyor. Herkes tutuklanıyor ama bu tutuklanmıyor.

"CEVABI ONLAR VERSİN"

Telefonları GPS cihazları eline veriliyor serbest bırakılıyor. Kim bu Adil Öksüz. Kim olduğunu ben de onlar da biliyor. Ama ben istiyorum ki cevabını onlar versin.

Darbe komisyonunu AKP’li üyeleri eskiden Fetullah Gülen’e övgü düzen kişilerdi. Bu darbe girişiminden yararlanarak 20 temmuzda OHAL’i ilan ettiler. Şimdi OHAL üzerinden yararlanarak anayasayı rejimi değiştirmek istiyorlar.

Cumhuriyetten dikta yönetimine geçmek istiyorlar. Bütün yetkileri bir kişinin emrine vermek istiyorlar.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE İHANETTİR"

Açık ve net söylüyorum. Bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Ve CHP ihanet içinde olmayan tek partidir.

Pazartesinden itibaren parlamentoyu izleyin. CHP’nin Türkiye’yi korumak için verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

Eğer TBMM’de bu anayasa değişikliğine evet oyu kullanalar varsa onlar TBMM’ye Türkiye tarihine ihanet ediyorlar. Nokta…

Sizden isteğim, televizyonu pazartesinden itibaren izleyin. Mücadelemizi göreceksiniz.

Bir bedel ödenecekse o bedeli parlamentoda ilk önce CHP milletvekilleri ödeyecektir.

Demokrasinin sağcısı solcusu, insan haklarının, bayrak sevgisinin, vatan sevgisinin sağcısı solcusu olmaz. Anayasa hepimizin ortak kitabı olmak zorundadır. Her vatandaş anayasa kitapçığını eline aldığında bu benim anayasam diyebilmelidir.