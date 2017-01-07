KILIÇDAROĞLU: PKK İLE MASAYA CHP Mİ OTURDU ? - CANLI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için "O Türkiye'nin kahramanıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Terör olaylarının olmadığı hiçbir ilimiz kalmadı. Her ilimizde ilçemizde terör şehitlerimiz var. İzmir'deki Elazığlı şehidimiz artık Türkiye'nin Gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık onu.

Gerçekten de bir kahraman. Olaya zamanında müdahale etti. Canı pahasına çok daha büyük bir terör eylemini engelledi. O Türkiye'nin kahramanıdır. Bir başka vatandaşımız da hayatını kaybetti. Teröre karşı durmak hepimizin namus borcudur.

Biz bunu söylüyoruz. Hükümet de söylüyor, haksızlık etmeyelim. Diğer partiler de söylüyor. Bu ülkede barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Terörle mücadelede gelin her türlü desteği veririz. Hepimiz mağduruz. Terörle mücadele akılla, birikimle yapılır. 15 yıllık iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmiştir. PKK ile masaya CHP mi oturdu. Devleti çökerttiniz, liyakat yok. Yargıtay gibi adalet dağıtan kuruma 110 militan atamışsanız hangi devletten söz edeceksiniz.

Madem şehitliği bu kadar seviyorsunuz siz de çocuklarınızı askere gönderin. Numan Kurtulmuş 'Suriye politikası baştan beri yanlıştı' dedi. Peki bunun hesabını kim verecek.

IŞİD'in kaçırdığı askerlerimizin yakıldığı iddiaları var. Hükümete açıklayın doğrusu nedir dedik. 15 günden beri inceliyorlar. 15 gün geçti askerler yandı mı hayatta mı kimsenin haberi yok. Uçaklarla geldiler bizim askerlerimizi şehit ettiler. Uçaklar hangi ülkenin belli değil."