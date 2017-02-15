Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bindiği minibüste saldırıya uğrayan türbanlı lise öğrencisi evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Aileye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim; hiçkimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından inancından kimliğinden ötürü ötekileşterilmesini istemeyiz. Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, herkes bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli" dedi.

STK üyeleriyle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Şunu da kısaca ifade edeyim; Başı örtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım, doğru olmadığını ifade etmiştim. Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına, herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım. Onun da sorunlarını dinleyeceğim" dedi.

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, genç kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki eve geldi. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki evde yaklaşık 20 dakika kaldı.

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Aileye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim; hiçkimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından inancından kimliğinden ötürü ötekileşterilmesini istemeyiz. Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, herkes bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli... Kız çocuğumuza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bir daha ülkemizde olmamasını arzu ediyoruz" dedi.

Ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve partililer eşlik ediyor.