Kılıçdaroğlu şehit ailesini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babası Abdullah Efiloğlu'nu telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde, şehit Astsubay Efiloğlu'na Allah'tan rahmet; şehidin yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diledi.
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