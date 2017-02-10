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KILIÇDAROĞLU ŞEHİT AİLESİNİ ARADI

Kılıçdaroğlu şehit ailesini aradı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, El Bab şehidi Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babasını arayarak taziyelerini iletti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babası Abdullah Efiloğlu'nu telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde, şehit Astsubay Efiloğlu'na Allah'tan rahmet; şehidin yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diledi.

DHA
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