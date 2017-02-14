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KILIÇDAROĞLU, SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü'nü kutladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nü paylaşımında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. 

Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgi gibi kutsal bir değeri yalnız bugün değil her gün hatırlamamız umuduyla, Sevgililer Günü'nün herkes için güzel geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

AA
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