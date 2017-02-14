Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgi gibi kutsal bir değeri yalnız bugün değil her gün hatırlamamız umuduyla, Sevgililer Günü'nün herkes için güzel geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
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