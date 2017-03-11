''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz akşamı darbe girişimi haberini ilk kendisinin verdiğini açıkladı.

Amasya'da Genç Memur-Sen tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde "Darbeler ve Demokrasi" adlı konferans düzenlendi. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in de yer aldığı konferansta konuşan Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, "Darbe gecesini Başbakan'a haber veren adam benim. Saat 21.00'de. Kılıçdaroğlu'nu arayan, Bahçeli'yi arayan benim" dedi.

"Siz nereden haber aldınız?" sorusuna "Kaynağımı söylemem" cevabını verip o gece yeğeninin de şehit edildiğini hatırlatan Selçuk Özdağ, "Darbe gecesi Çankaya Köşkü'nde çok şeyler yaptım. Çok fazla piyasaya anlatmadım bunları. Ama dün bir röportajda söyledim. "Televizyonlara çıkalım" diyen benim. "Meclis'e gidelim ölelim" diyen benim. Benliğime tövbe. Ama tarihe not düşmek adına söylüyorum. O gece çok önemli şeyler yaptım" diye konuştu.

Konferansın ardından darbe girişimi bilgisi alması sonrası yaptığı telefon görüşmelerini anlatan Milletvekili Özdağ, "Ümit Özdağ ile görüştüm. Ümit Özdağ, "özel kalem müdürüyle görüştüm" dedi. Şu an Sayın Bahçeli "MHP Genel Merkezi ışıklarını yakın" diyormuş. Kendisi de bir bildiri hazırlıyor. "Darbeye karşı seçilmiş hükümetten yanayız" ifadesini kullanıyor. "Seçilmiş Cumhurbaşkanından yanayız'. Sayın Kılıçdaroğlu'na Engin Altay ile ulaştım. Engin Altay bana döndü. "Kim yapıyor darbeyi" dedi. "Paralelciler yapıyorlar" dedim. Çünkü ben hemen paralelcilerin olduğunu anlamıştım. Bana gelen bilgi o doğrultudaydı. Ardından da tekrar aradı beni. "Sayın Kılıçdaroğlu da "Darbeye karşı seçilmiş hükümetten yanayız. Seçilmiş cumhurbaşkanından yanayız. Beraberiz, birlikteyiz" dedi. Daha sonra yine MHP'den Ümit Özdağ arayarak "Direnin" dedi. "Biz direniyoruz, siz de direnin" dedim" şeklinde konuştu.

Bazı milletvekillerini de bilgilendirip Binali Yıldırım ile arasında geçenlere değinen Milletvekili Özdağ, "Sayın Başbakanım. Ben parti genel merkezine gideyim. Siz de arkadaşlarınıza talimat verin. Buradan yürütelim ve sokağa çıkalım. Meydan okuyalım. Bu bir lokal bir darbe. Sonra hayır dedim. Aklıma geldi. Sayın Başbakanım eğer AK Parti Genel Merkezi'ne gidersek orayı bombalayabilirler. Ben Çankaya Köşkü'ne gideyim. Arkadaşlarınıza talimat verin. Oradan yürütelim. Birlikte direnelim. Siz bir çağrı yapın. Veya biz yapalım. "Yok, ben yapayım Selçuk Bey" dedi. Kendisi yaptı" ifadelerini kullandı.

TBMM'de darbeyi araştırmak için kurulan komisyonda da bulunan Özdağ, Türk milletinin siyasetçisine, Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Seçilmiş iradeye güvendiği zaman da darbecilere gereğini yaptı. Bu 60'ın hesabıydı, 71'in hesabıydı, 80'in hesabıydı, 28 Şubat'ın hesabıydı. Millet bütün darbelerin hesabını 15 Temmuz akşamı gördü. Şimdi de 16 Nisan akşamı da inşallah vesayetçilerle beraber egemen güçlerin hesabını görecek. Demokrasiyle beraber, Cumhuriyet ile beraberde zengin ve özgür Türkiye'yi inşa edeceğiz."