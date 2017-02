Kılıçdaroğlu: Ya tek adam rejimi ya demokrasi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumunun bir parti meselesi olmadığını vurgulayarak, "Referanduma gidip demokrasiyi oylayacağız. Ya tek adam rejimi ya demokrasi diyeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının eşleri burada. Gazetecilerin hapiste bulunması hepimiz açısından üzüntü verici. Onlarla onur ve gurur duyuyoruz. Gözaltına aldınız, tutukladınız. Yüz gündür iddianame yok. Nasıl bir adalet bu? Belli ki bir yerden olur bekliyorlar. Veya iddianameyi geciktirerek gözdağı vermeye çalışıyorlar. Cumhuriyet savcıları... Siz cumhuriyetin gereğini yapın birilerinin sopası olmayın. Geç gelen adalet en büyük adaletsizliktir. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Altan Kardeşler, Ali Bulaç niye hapiste? Onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmesini bekliyoruz.



Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun. 15 yıldır iktidarsınız. 15 yıldır çıkaramadığınız bir kanun oldu mu? O zaman bu değişikliğin sebebi ne. Neden parlamento yetkisini bir kişiye devrediyor? Bunu herkese sorun. Şimdi tek adam rejimi getiriyorlar. 2010'da ne diyorlardı. Yargının bağımsızlığını, her vatandaşa devlet eşit yanaşacaktır diyorlardı. Ne oldu? Yargıyı kime teslim ettiler, FETÖ terör örgütüne... Devleti teslim alıp paralel devlet kullandılar.

Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun. 15 yıldır iktidarsınız. 15 yıldır çıkaramadığınız bir kanun oldu mu? O zaman bu değişikliğin sebebi ne? Bir kişi her şeye muktedir olacak. Son derece tehlikeli. Bir ikişi isterse her şeyi yapabilecek. 15 yıldır iktidarlar. Başbakan, bakanların tamamı kendilerinden. Arzu edip de alamadıkları bir karar var mı? Başkan yardımcıları getirilecek. Bunlar8 neyi yapamadılar. Bu değişikliği niye getiriyoruz? Bu sonurun cevabı da yok. Sayın Binali Yıldırım’a, Sayın Bahçeli’ye soruyorum, cevap yok. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy verenlere soruyorum. Cevap yok. Siyasi parti temsilcileri televizyonda tartışalım. Vatandaş bilgi sahibi olsun. Diyorlar ki ‘Bunu istikrar için yapıyoruz’. Bu, 15 yıldır yönetiyoruz, istikrar getiremedik demektir. Neyin istikrarı? Çift başlılığı önleyeceğiz diyorlar. Çift başlığı anayasaya uyduruyorlar. Başkanı illerde kim temsil edecek? Vali, il başkanı. Oldu mu sana iki başlı yönetim. Doğru değildir diyorlarsa çıkıp söylesinler. Devletin sigortası yok oluyor. Cumhurbaşkanlığı yok edilmiş oluyor. İllerde kavga çıkacak, yönetimde kavga çıkacak. Parlamento ile cumhurbaşkanı arasında kavga çıkacak. Başkana diyorlar ki devletin yapısı ve işleyişini tek başına değiştirebilirsin. Bir kararnameyle bütün bakanlıkları kapatabilir. Muhtarlıkları kapatabilecek. Yetkisi var. Böyle bir yetki devlette bir kişiye verilir mi, verilemez. Bakanlıkları kapattım yerine başka bir şey kurdum. Eğitim Bakanlığını kapattım, valiler eğitimi yapacak. Bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz Türkiye’yi bir maceraya sürüklemiş olursunuz. Cumhurbaşkanının kararnameleri Meclis’e gelmeden, resmi gazeteyle yürürlüğe girecek. Bir kişi devletin yapısını sıfırdan yeniden belirleyecek. Meclis malulen emekli oluyor, hiçbir görevi yok. Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini başkan tayin ediyor. Tayin edilmeden önce gidip yalvaracak. Kararnamelerim gelecek sakın iptal etmeyin. İptal ederseniz görevden alırım diyecek. Yargı bağımsızlığı bitiyor. Türkiye ucu açık bir maceraya sürüklenmemelidir.

Anayasa değişikliği milletin hangi sorunu çözecek? Terör sorununu çözecek mi? Hayır. İşsizlik sorununu çözecek mi? Hayır. Türk parasının değerini koruyor mu? Hayır. Kuzey Kore gibi olacak. Bir kişi konuşacak, 80 milyon dinleyecek. Hiçbir can ve mal güvenliği kalmayacaktır. Komşularımızla bozulan ilişkilerimizi düzeltecek mi? Ekonomik istikrar sağlanacak mı? Bozulan eğitim sistemi mi düzeltilecek? O zaman biz bu referandumda hayırlarımızı çoğaltmalıyız. Bu referandum parti meselesi değil, memleket, demokrasi meselesidir.

Bu referandum bir seçim değildir. Bu referandumda biz demokrasiyi oyluyoruz. Sandığa gidersek hepimizin düşünmesi lazım. Bu seçimin sağı solu yok. Bu seçim hepimizin ortak seçimidir. Referanduma gidip demokrasiyi oylayacağız. Ya tek adam rejimi ya demokrasi diyeceğiz. Hiçkimse edişe etmesin, Kılıçdaroğlu söylerse doğruyu söyleyecek. Sorun Kılıcdaroğlu'nun değil, hepimizin sorunudur. Bu ülkede yaşayan herkesin sorunudur. Ben anlatıyorum, desinler ki şu yanlış. Diyemiyorlar. Niye korkuyorsunuz? Allah akıl vermiş.

Başbakan Binali Yıldırım, 'PKK, FETÖ, HDP hayır dediği için biz evet diyoruz' dedi. FETÖ, Binali Yıldırım dediği için adını değiştirecek misin? Başbakan 'hayır' oyu verecekleri terörist ilan ediyor. Savunamıyorlar, karşımıza çıkamıyorlar. Bunlar kendilerine, büyüklerine ihanet ederler. Saadet Partisi de, Erbakan da başkanlık sistemine hayır diyordu. Onlar da mı terörist. Utanma diye bir şey yok mu sizde? Oslo'da bunlar vardı, Dolmabahçe'de bunlar vardı. Ne istediniz de vermedik diyen kimdi CHP Genel Başkanı mıydı? Memleketi parsel parsel sattınız. Evet diyen de hayır diyen de başımızın üstündedir. Cumhubaşkanı'nın konuşması vardı. 12.30'daki konuşmasını 13.30'a aldılar. Bu korkunun, ne kadar zayıf olduğunuz işaretidir. Tek adam rejimine karşıyız, tek adam her şeyi bilemez. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adamın devleti yapacaklar. Buna izin verecek miyiz? Hayır. İstedikleri kadar provokasyonu yapsınlar, buna kapılmayacağız. Hiçbir kavganın içine girmeyeceğiz. Bu mesele demokrasi, gelecek meselesidir.

Gezinti teknesi, yata ÖTV’yi sıfırladılar. Çiftçiden hayırlı bir iş bekliyorum. Senin mazotunda sıfıra indirmeyene senin hayır deme zamanın geldi.



Varlık Fonu’nun özelliği ne? İhale Kanunu’na tabi değil. Bu milletin onlarca yıldır büyüttüğü kurumları fona devrediyorsunuz, hiçbir denetim yok. Bu doğru mudur? Rekabet Kanunu, Özelleştirme Kanunu’na da tabi değil. Oturan kişi istediğini yapabilir. Niye ‘hayırsız evlat fonu’ diyoruz. Babadan kalan herşeyi har vurup harman savurur. Yazık günah değil mi? Fona denetliyorsan bari Meclis, Sayıştay denetlesin. Denetimden niye korkuyorsun. Yok böyle bir şey, olmamalı.