Kılıçdaroğlu Yıldırım'dan bunu istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu önceki gün Ankara’da sınırlı sayıda gazeteci ile bir araya geldi.

Karar gazetesinden Erol metin’in haberine göre; AKP’nin MHP’nin desteğini alarak hazırladığı anayasa değişikliği teklifine dayatma kültürünün eseri olduğu için karşı çıktıklarını söyledi.

AKP ve MHP milletvekillerinin Genel Kurul’daki oylamada sağduyulu hareket edip teklife onay vermeyeceklerini düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Parlamentoda 330 ‘evet’ oyunun çıkmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Halen Meclis Anayasa Komisyonu’nda ele alınan teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerinde CHP adına ilk konuşmayı Deniz Baykal’ın yapacağını aktaran Kılıçdaroğlu, bazı CHP’li vekillerin teklife ‘evet’ diyebileceği iddiasına ilişkin ise “Demokrasiyi savunan bir partinin vekilleri buna evet demez” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN’A 2’Sİ PM ÜYESİ 3 İSİM VERDİM”

FETÖ’cü suçlamasıyla kararnameyle üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırılan CHP Parti Meclisi Alper Keten ile Ahmet Caner Yenidünya hakkında partide herhangi bir disiplin süreci başlatılmamasına ilişkin eleştirilere Kılıçdaroğlu, “Beni ziyarete geldiğinde Sayın Başbakan’a 2’si PM üyesi 3 isim verdim. ‘Gazeteler yazıyor, bunların FETÖ’ye üye oldukları söyleniyor. Bunlara bir bakın’ dedim. Sayın Başbakan notunu aldı, daha dikkatli bakacaklarını söyledi. Şu ana kadar bana dönüş olmadı. Bizim istihbarat örgütümüz yok. Alnında mı yazıyor FETÖ’cü olduğu? Mahkemeden ‘FETÖ’cüdür’ diye karar çıkarsa zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok, onlar kendileri istifa edip ayrılırlar” şeklinde cevap verdi. FETÖ konusunda partisine yapılan eleştirileri hakkaniyetli bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Gülen’le görüşmeyen tek lider herhalde benim. Bizim iklimimiz FETÖ’nün yeşereceği bir iklim değildir” şeklinde konuştu.

KARAR