Kılıçdaroğlu'na büyük şok !

Kılıçdaroğlu'nun referandumda değişecek maddeleri bilmemesi CHP'yi karıştırdı

Kılıçdaroğlu'nun referandumda değişecek maddeleri bilmediğinin ortaya çıkması CHP'yi karıştırdı. Parti teşkilatlarında bile bu gaf alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri nedeniyle CHP'nin 'hayır' kampanyasının çöktüğünü gören partililer de Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, referanduma sunulacak cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakanlık makamı olduğunu sanarak yaptığı skandal açıklama, parti tabanında da alay konusu oldu. Tabandan, “Referanduma kadar sus” çağrıları yükseldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir radyo kanalında “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” üzerinde konuşurken, tarihi bir gafa imza atmıştı. 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı sistemiyle başbakanlığın kaldırılacağı dahi bilmeden “Hayır” kampanyası başlatan Kılıçdaroğlu, iki ayrı partiden cumhurbaşkanı ve başbakan çıkması durumunda kavga çıkacağına dikkat çekerek, bir de “Neden millete anlatılmıyor?” demişti.



SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI



Kılıçdaroğlu’nun, bu açıklamalarıyla yapılacak anayasa değişikliğini okumadığı iddia edildi. “Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştireyim” derken tarihi bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar, “Hayır” demeden önce Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği maddelerini okuması tavsiyesinde bulunarak, cehaletini yüzüne vurdu.

CHP TABANI İSYAN ETTİ



Kılıçdaroğlu’nun referandumda değişecek maddeleri bilmediğinin ortaya çıkması CHP’yi de karıştırdı. CHP tabanı bile genel başkanla dalga geçmeye başladı. Tarihi gaf nedeniyle CHP’nin hayır kampanyasının çöktüğünü gören parti yönetimi de Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu. Genel başkanın tarihi gafı sonrası gittikleri her yerde kendileriyle dalga geçildiğini söyleyen parti yönetimi “Bundan sonra seçmene hayır oyunu nasıl anlatacağız?” diyerek Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açtı.



REFERANDUMA KADAR SUSUN



CHP’li vekiller ve il teşkilatlarının başındaki bazı isimler genel başkanın “Gizli evetçi” olduğunu ima ederek Kılıçdaroğlu’nu tiye almaya başladı. CHP’li olmayan hayırcılar ise “Siz konuşunca evet oyları yükseliyor” diyerek Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini “referanduma kadar susmaya” davet etti.



"ANLADIN MI KILIÇDAROĞLU?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun dersine hiç çalışmamış olduğunu belirterek, “Ya burada başbakan olmayacak ki… Sadece cumhurbaşkanı olacak. Bilmiyor ya. İnsan şu 18 maddeyi bir okumaz mı? Karşı çıktığı sistemin ne getirdiğini dahi bilmiyor. Bu dedikleri eski sistemde oluyordu. Böyle sıkıntılar yaşanmasın diye cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu” demişti.



Vatandaştan referandum dersi



Kılıçdaroğlu, Sakarya’da Yakup Çoruh isimli bir vatandaşın, yaptığı gafı hatırlatarak, “Oylanacak anayasanın 18 maddesinin 8. maddesinde başbakanlığın olmadığını araştırırsanız görürsünüz” eleştirisiyle karşılaştı. Çoruh, lafı geveleyerek ilk turda yüzde 51’in bulunamaması halinde yapılacak ikinci seçimde ortaya çıkacak durumdan bahsettiğini belirten Kılıçdaroğlu’na, “Bu iş halk oylamasıdır. Halk gereğini yapacak. Yüzde 50’yi geçtikten sonra bu iş bitmiştir” dedi. CHP’li Gürsel Tekin, “Sen AK Partilisin” diyerek vatandaşı Kılıçdaroğlu’nun yanından uzaklaştırmaya çalıştı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un Çoruh’a karşı sert hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Güneş